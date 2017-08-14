Audi рассекретила новую модель Q7

Audi рассекретила новую модель Q7 (фото)

В России стартовали продажи эксклюзивной серии флагманского кроссовера новой версии Q7, сообщает компания Audi.


Audi Q7 Bang & Olufsen Еdition представляет собой эксклюзивную серию автомобилей, которые отличаются своим экстерьером и оформлением салона.


Кроссовер представлен в уникальном чёрном стайлинге: чёрная решётка радиатора, чёрные рейлинги и молдинги, тонирование боковых задних стекол, а также отделка салона высококачественной чёрной кожей и потолка материалом Alcantara.


Передний и задний бамперы, боковые накладки порогов, решётки боковых воздухозаборников и диффузор выполнены в ярком спортивном дизайне. На автомобиле устанавливаются легкосплавные колёсные диски Audi Sport, дизайн «5 спиц V Star», покрытие titan.


Помимо прочего, флагманский кроссовер оснащен полностью цифровой панелью приборов — управление осуществляется с помощью многофункционального руля.


Особенностью эксклюзивной серии является то, что она оснащена высококлассной акустической системой Bang & Olufsen Advanced Sound System с эффектом объёмного звука, а 3-литровый двигатель мощностью 249 л.с. позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 6,9 секунды с максимальной скоростью 225 км/ч.


«Ещё одной отличительной чертой является система контроля усталости водителя, которая встроена в приборную панель Q7», — отмечают производители.


Сейчас эксклюзивную серию кроссовера можно приобрести за 5 470 000 рублей.


Audi рассекретила новую модель Q7 (фото)


Audi рассекретила новую модель Q7 (фото)


НГС.НОВОСТИ
Фото audi.ru

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