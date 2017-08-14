Четыре дома и школа в Железнодорожном районе остались без горячей воды из-за аварии

На этот раз коммунальщики пообещали включить горячую воду 16 августа
На этот раз коммунальщики пообещали включить горячую воду 16 августа

Жители четырёх домов в Железнодорожном районе Новосибирска на месяц остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе.


В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась жительница дома на Октябрьской, 10«а». Она рассказала, что с 24 июля весь дом сидит без горячей воды — до 31 июля отключение было плановым, а затем стало аварийным.


Сроки устранения переносили уже несколько раз, уверяет читательница НГС. В очередном объявлении коммунальщики указали, что воду включат сегодня, 14 августа.


«Нам просто меняют даты [устранения поломки] на протяжении двух последних недель. По факту живём без горячей воды уже 23 дня. По нормам СанПиН максимальный срок отключения — две недели», — говорит женщина.


Очередное объявление, в котором снова перенесены сроки отключения
Очередное объявление, в котором снова перенесены сроки отключения


В отделе по связям с общественностью АО «СИБЭКО» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что в конце июля коммунальщики действительно проводили гидравлические испытания тепловых сетей на улице Октябрьской. 1 августа они запустили теплотрассу, но тут же обнаружили дефект на трубопроводе. Две недели у них ушло на поиски точного места, где находится поломка. Починить трубопровод в «СИБЭКО» теперь планируют к 16 августа. 


В компании уточнили, что-то из-за аварии без горячей воды остались четыре жилых дома, два административных здания, школа и училище.


С похожей проблемой этим летом столкнулись и жители улицы Сухарной. Люди также остались без горячей воды в июле и до сих пор вынуждены греть воду кипятильником.

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Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова (1), предоставлено читательницей НГС (2)

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