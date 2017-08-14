В Новосибирске начали снимать клип про пчёл-алкоголиков

В Новосибирске начались съёмки клипа на песню музыкального проекта «Василич» — авторы покажут правильных пчёл, которые делают мёд, и неправильных, которые проводят время в барах.


Клип про мир правильных и неправильных пчёл — первое видео проекта «Василич»
Клип про мир правильных и неправильных пчёл — первое видео проекта «Василич»


«Изначально песня называлась "Гимн выходных", но ребята, которые будут заниматься продвижением, предложили назвать её "Пьяная пятница". Концепция режиссёра клипа Виталия Шаламова такая: существует мир пчёл, в котором есть правильные пчёлы, они работают и собирают мёд, а есть — неправильные, которые его пьют, вместо того чтобы собирать. Трутни, в общем», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор музыки и текста Владимир Нестеренко.


Основатель «Василича» Владимир Нестеренко (справа) — директор проектно-монтажной организации
Основатель «Василича» Владимир Нестеренко (справа) — директор проектно-монтажной организации


Сама песня напоминает творчество группы «Ленинград» и рассказывает о том, как горожане проводят пятницу после окончания трудовой недели. На съёмки, по оценке Нестеренко, уйдёт порядка 100 тысяч рублей. Видео снимается в нескольких местах: в офисе, фитнес-центре и центре йоги показаны правильные пчёлы, в джаз-клубе «Труба» — неправильные. Роли неправильных пчёл исполнили новосибирские шоумены, КВНщики и бывшие телеведущие — Дмитрий Виноградский, Роман Гацкий, Леонид Проворов и другие.


Половину актёрского состава для ролей неправильных пчёл набрали через соцсети
Половину актёрского состава для ролей неправильных пчёл набрали через соцсети


Группа «Василич» — творческий проект новосибирца Владимира Нестеренко, существующий с 2014 года. Сейчас на счету музыканта семь песен. После съёмки клипа планируется издание мини-альбома и раскрутка проекта. Музыка для Нестеренко — хобби, он возглавляет проектно-монтажную организацию по строительству теплотрасс.


Ещё два клипа в конце июля в Новосибирске снимали для непрофессионального исполнителя из Хабаровска — бизнесмен-строитель записал видео в новосибирском стрип-клубе.

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Илья Калинин
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