Разрыли до неузнаваемости: фоторепортаж с набережной, которую ремонтируют за 120 миллионов

На Михайловской набережной в Новосибирске продолжается ремонт — в конце недели на променаде около Оби начнут выкладывать плитку.


Ремонт на Михайловской набережной в самом разгаре
Ремонт на Михайловской набережной в самом разгаре


«Сейчас делается подложка под плитку, и в конце этой недели начнут выкладывать декоративную плитку. Уже сделаны подводки под фонари. Сцену убрали, сейчас готовимся закупить новую, но поставим её на следующий год, зимой она не будет работать. Полностью идём по графику, никаких отклонений нет», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.


Рабочие убрали с променада и площадки у сцены старый асфальт
Рабочие убрали с променада и площадки у сцены старый асфальт


Исчезла с набережной и старая сцена
Исчезла с набережной и старая сцена


Рабочие отремонтируют лестницы, сделают ливнёвку и поставят новые фонари
Рабочие отремонтируют лестницы, сделают ливнёвку и поставят новые фонари


Ремонтирует набережную компания «Перлит-Строй», которая выиграла конкурс на благоустройство. Дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А». Обустраивать набережную начали с променада — прогулочной дорожки вдоль реки, подходов к ней и участка возле сцены. Дизайнеры определили эту концепцию как «островной сюжет» с темой реки.


Новосибирцы продолжают гулять по набережной, несмотря на ремонт
Новосибирцы продолжают гулять по набережной, несмотря на ремонт


Парапет набережной дизайнеры менять не будут
Парапет набережной дизайнеры менять не будут


На набережной восстановят газоны, посадят деревья и поставят новые лавочки
На набережной восстановят газоны, посадят деревья и поставят новые лавочки


Судя по проекту, на набережной положат серую гранитную плитку, а за тротуарной зоной сделают велодорожку. Разделять зоны пешеходов и велосипедистов будет зелёная полоса, где поставят скамейки. На все работы выделено 120 млн рублей, закончить первый этап благоустройства набережной подрядчик должен к 1 ноября.

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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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