Там теплее: новосибирский подросток сбежал от родителей в Крым

Пропавший Андрей Сарваев

16-летний подросток из Новосибирска уехал автостопом в Крым — его поиски начали волонтёры и полиция.





Андрей Сарваев ушёл из дома на улице Зыряновской в воскресенье, 13 августа. Как сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», перед уходом подросток забрал свои вещи, деньги и документы.







«Этим летом он отдыхал в Крыму с родителями — его семья была в июне-июле на Керченской переправе. Ему там понравилось. Он маме говорил, что хочет там жить.





Потом после приезда он поставил родителям ультиматум, что всё равно поедет туда жить, говорил, что поедет автостопом», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.







После пропажи подростка родители сразу обратились в полицию — сейчас поиски ведут и полицейские, и волонтёры. Волонтёры крымского отделения «Лизы Алерт» уже в курсе исчезновения Андрея Сарваева — подростка будут искать и в Крыму, и в Новосибирской области.







Как отметили новосибирские поисковики «Лизы Алерт», 2 года назад они уже занимались поисками Андрея Сарваева. Тогда подросток сбежал из дома, и волонтёры нашли его в одном из торговых центров. «Семья характеризуется как благополучная. Тогда он сбежал в поисках лучшей жизни. Детям же часто хочется жить самостоятельно, без присмотра родителей», — добавил Николай Шишкин.





К поискам пропавших в Новосибирске детей подключаются не только полицейские или волонтёры, но и обычные горожане. В конце июля была найдена 13-летняя школьница из Первомайского района Аиза Усубалиева — она ушла из дома и слонялась по городу, пока её не узнала пассажирка маршрутки.