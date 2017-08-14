Умер бывший главный архитектор Новосибирска

В этом году Владимиру Фефелову исполнилось 66 лет

Информацию о кончине Владимира Фефелова корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в мэрии Новосибирска. В этом году ему исполнилось 66 лет.







С июня 2009 по февраль 2016 года Фефелов был главным архитектором Новосибирска, покинув пост в день своего 65-летия. В приёмной Виктора Тимонова, сменившего его на этой должности, сообщили, что прощание с Владимиром Фефеловым назначено на 16 августа — оно пройдёт в большом зале «ИМИ» на Кропоткина, 112 с 14:00 до 15:00.







Владимир Фефелов окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Архитектура» в 1978 году, после чего работал в проектном институте «Сибгипротранс», а затем в Новосибирском государственном проектном институте. С 2002 года возглавлял собственную архитектурно-проектную мастерскую.







Член Союза архитекторов России. В 1989 году получил золотую медаль на Всероссийском конкурсе архитектуры. В 2009 году ту же награду присвоили построенному по проекту Фефелова бизнес-центру класса «А» «Гринвич». Владимир Фефелов разработал более 40 проектов, реализованных в России и за рубежом. Одно из последних зданий — отель Marriott на улице Орджоникидзе.







После увольнения с должности Владимир Фефелов дал интервью НГС.НОВОСТИ, в котором рассказал о городе, архитектуре и проблемах застройки Новосибирска.