Умер бывший главный архитектор Новосибирска

В этом году Владимиру Фефелову исполнилось 66 лет
В этом году Владимиру Фефелову исполнилось 66 лет

Информацию о кончине Владимира Фефелова корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в мэрии Новосибирска. В этом году ему исполнилось 66 лет.


С июня 2009 по февраль 2016 года Фефелов был главным архитектором Новосибирска, покинув пост в день своего 65-летия. В приёмной Виктора Тимонова, сменившего его на этой должности, сообщили, что прощание с Владимиром Фефеловым назначено на 16 августа — оно пройдёт в большом зале «ИМИ» на Кропоткина, 112 с 14:00 до 15:00.


Владимир Фефелов окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Архитектура» в 1978 году, после чего работал в проектном институте «Сибгипротранс», а затем в Новосибирском государственном проектном институте. С 2002 года возглавлял собственную архитектурно-проектную мастерскую.


Член Союза архитекторов России. В 1989 году получил золотую медаль на Всероссийском конкурсе архитектуры. В 2009 году ту же награду присвоили построенному по проекту Фефелова бизнес-центру класса «А» «Гринвич». Владимир Фефелов разработал более 40 проектов, реализованных в России и за рубежом. Одно из последних зданий — отель Marriott на улице Орджоникидзе.


После увольнения с должности Владимир Фефелов дал интервью НГС.НОВОСТИ, в котором рассказал о городе, архитектуре и проблемах застройки Новосибирска.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, его лично ведет наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Лиза Пичугина
Фото Елены Поляковой

Прочтений: 11599
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (77)77
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено