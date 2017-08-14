Стучали всю ночь до утра: пешеходная улица Ленина лишила сна жителей тихого центра

На выходных часть улицы Ленина была пешеходной в третий раз

Жители домов у перекрёстка улиц Ленина и Урицкого возмутились работой ударной установки, которая стояла на выходных около винного бара Ruby. В эту субботу и воскресенье часть улицы Ленина стала пешеходной в третий раз.







«Со сцены с ударной установкой, которая находилась напротив бара Ruby, звук доносился очень сильный. Часов с шести вечера. В квартире было достаточно шумно даже при плотно закрытых окнах. А у меня маленькая дочь, она хочет спать. И когда ты её только укладываешь, и она вздрагивает через 10–15 минут, потому что начинает работать барабанная установка, это неправильно», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель дома на Ленина, 18 Артур Ганагин.







Старший по дому на Ленина, 18 Павел Костерев добавил, что жильцы возмущены шумом уже не первый раз. «В прошлые выходные, насколько я знаю, несколько человек даже написали заявления в полицию по поводу громкой музыки. <…> Туалет поставили, но прямо посреди улицы, почти на газоне. Как-то не очень красиво», — заметил Костерев. Ранее НГС.НОВОСТИ уже писали, что после первых перекрытий улицы жильцы дома на Ленина, 18 заметили у себя во дворе отдыхающих новосибирцев — они устроили тут отхожее место.





Жители дома на Ленина, 18 возмущены громкой музыкой под окнами





Начальник департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова признала, что пока в проекте пешеходной улицы ещё есть недоработки.







«Вчера мы ходили с губернатором и мэром по Ленина и решили, что больше не будет никаких привозных ларьков, которые там стояли в начале, что надо сделать более чёткое зонирование по работе различных площадок у ресторанов, чтобы они не пересекались. <…> Туалеты теперь будут постоянно прочищать. Также выделены дополнительные силы, чтобы улицу убирать с субботы на воскресенье», — рассказала Терешкова. Она добавила, что на углу Первомайского сквера мэрия планирует открыть стационарный общественный туалет — раньше он работал в подвале с торца гостиницы «Центральная».





Что касается музыкальных площадок, то они, по словам Анны Терешковой, сосредоточатся на отрезке улицы Ленина от одноимённой площади до бара «Уголок Св. Патрика». Далее улица будет тихой — со спортивными состязаниями, шахматами, шашками в светлое время суток. Терешкова отметила, что городские власти работают над единым оформлением всей пешеходной улицы.







