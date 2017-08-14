Фонтан в Первомайском сквере наполнился белой пеной

Пена в фонтане в Первомайском сквере
Пена в фонтане в Первомайском сквере

Фонтан в Первомайском сквере наполнился пеной — хулиганы вылили в чашу моющее средство.


Пену в фонтане корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил в понедельник утром, 14 августа. 


«Кто-то вчера вечером налил туда Fairy или порошок. Сейчас будем сливать почти 200 тысяч литров воды, чистить фонтан. Неопрятно и некрасиво так выглядит», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.


Несколько лет назад новосибирцы уже выливали в фонтан моющее средство — чистка заняла один день.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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