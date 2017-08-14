Фонтан в Первомайском сквере наполнился белой пеной

Пена в фонтане в Первомайском сквере

Фонтан в Первомайском сквере наполнился пеной — хулиганы вылили в чашу моющее средство.







Пену в фонтане корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил в понедельник утром, 14 августа.





«Кто-то вчера вечером налил туда Fairy или порошок. Сейчас будем сливать почти 200 тысяч литров воды, чистить фонтан. Неопрятно и некрасиво так выглядит», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.







Несколько лет назад новосибирцы уже выливали в фонтан моющее средство — чистка заняла один день.