Северный объезд перекроют ради гонки в память о гаишниках

Северный объезд около поворота на Локти

В Новосибирской области 17 и 18 августа перекроют Северный объезд — там пройдут всероссийские соревнования велосипедистов в память о сотрудниках ГАИ Дмитрии Байдуге и Александре Шабалдине.





В этом году всероссийские соревнования проходят в 33-й раз. Ради гонки в Новосибирской области перекроют участок Северного объезда с 49-го по 60-й километр по направлению из Новосибирска в Кемерово, сообщили в «Сибуправтодоре». Объехать перекрытый участок можно по Пашинскому и Восточному шоссе.







17 августа дорогу перекроют с 10:30 до 15:00, а 18 августа — с 9:00 до 15:00.





«Соревнования пройдут по разным возрастам и дистанциям, поэтому в два дня. На гонку приедет более 200 человек из разных регионов», — рассказал НГС.НОВОСТИ президент Федерации велоспорта Новосибирской области Павел Непокрытых.





Сейчас на перекрёстках Северного объезда с Восточным и Пашинским шоссе стоят информационные щиты, предупреждающие о перекрытии дороги, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.





Схема объезда по Пашинскому и Восточному шоссе





25 мая 1973 года на трассе Новосибирск – Павлодар погибли два сотрудника Госавтоинспекции — старший инспектор дорожного надзора Дмитрий Байдуга и инспектор Александр Шабалдин. Инспекторы на «Москвиче-412» возглавляли колонну из 170 участников двухдневной велогонки, которые ехали в Новосибирск. Навстречу им двигался «Запорожец», его пытался обогнать груженный щебёнкой автомобиль «Колхида». Поняв, что грузовик остановиться не успеет, Байдуга и Шабалдин подставили под удар борт своей машины и предотвратили столкновение с колонной велосипедистов. Сами гаишники погибли и посмертно были награждены орденом Красной Звезды.





В 2011 году на Ордынской трассе поставили мемориал в память сотрудников — он сделан в форме слезы, которую спиральной лентой обвивает дорога.