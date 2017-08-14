В Новосибирске решили обанкротить завод, развитием которого занимался племянник Путина

Завод на ОбьГЭСе банкротят из-за долга в 6,5 млн рублей
Завод на ОбьГЭСе банкротят из-за долга в 6,5 млн рублей

Московская компания ООО «Коммерция и Консалтинг» подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск о банкротстве «15 центрального автомобильного ремонтного завода» («15 ЦАРЗ») — проектом развития предприятия раньше занимался племянник президента РФ Роман Путин.


Информация об иске появилась в базе «Электронное правосудие».


Долг новосибирского завода перед «Коммерцией и Консалтингом» — около 6,5 млн рублей, сказано в определении суда. По данным «СПАРК», в 2016 году компания из Москвы и «15 ЦАРЗ» заключили контракт на поставку шин к грузовику КрАЗ на 6 млн 37 тысяч рублей.


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось связаться с «Коммерцией и Консалтингом». В документах суда сказано, что истец уже предложил кандидатуру временного управляющего для «15 ЦАРЗ» — это член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Максим Коуров. Коуров не комментирует НГС.НОВОСТИ предстоящее банкротство предприятия. 


В приёмной «15 ЦАРЗ» отказались соединять корреспондента НГС.НОВОСТИ с кем-либо из руководства.


АО «15 ЦАРЗ» — оборонное предприятие, которое ремонтирует автотехнику с 1935 года. В 2009 году завод вошёл в состав холдинга «Оборонсервис», 100 % акций которого принадлежит Минобороны.


В 2012–2013 годах завод фигурировал в конфликте бывшего губернатора Василия Юрченко и его советника — Романа Путина, двоюродного племянника президента. Летом 2012 года Путин стал советником Юрченко «по приоритетным социально-экономическим вопросам развития региона, важнейшим инновационным и инвестиционным проектам и вопросам стратегического планирования и управления». Уже через год Юрченко уволил племянника президента из-за несостоявшегося строительства завода по сборке грузовой автомобильной техники на базе «15 ЦАРЗ». Сам Роман Путин связал своё увольнение с местью семье президента.

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Наталья Гредина
Фото Екатерины Калиневич

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