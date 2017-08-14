Пошли по кабакам: Росстат нашёл у новосибирцев лишние деньги

Впервые с 2014 года обороты торговли в Новосибирской области не упали, а общепит и вовсе вырос на 10 %.


Новосибирцы стали больше тратить в магазинах. Фото Стаса Соколова
Новосибирцы стали больше тратить в магазинах. Фото Стаса Соколова


Такие данные опубликовал Новосибирскстат по итогам первого полугодия этого года.


Оборот розничной торговли за январь-июнь не только не сократился, но даже вырос на 0,3 % по сравнению с прошлогодними показателями. Годом ранее розница рухнула на 4,7 % — такая тенденция сохранялась с 2014 года. Всего за полгода жители Новосибирской области оставили в магазинах 220 миллиардов рублей.


Если верить данным Новосибирскстата, жители области оставляют в ресторанах всё больше денег. Фото Стаса Соколова
Если верить данным Новосибирскстата, жители области оставляют в ресторанах всё больше денег. Фото Стаса Соколова


Общепит чувствует себя ещё лучше: по итогам прошлого года эта сфера выросла в Новосибирской области на 6,4 %, а в этом году прибавила ещё больше 10 %. Самым успешным месяцем стал июнь, когда общепит смог вырасти более чем на 16 %. Общий оборот ресторанного рынка за первое полугодие составил 11,7 миллиарда рублей.


Генеральный директор торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александр Егоров не видит признаков роста в целом по рынку, поскольку «уровень жизни падает». «Мы постоянно общаемся с поставщиками и видим, что у них в целом сокращаются объёмы», — сказал Егоров корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Но в магазинах самого «Сибирского Гиганта» обороты растут, добавляет директор холдинга.


Участники рынка не понимают, откуда у Росстата такие цифры. Фото Стаса Соколова
Участники рынка не понимают, откуда у Росстата такие цифры. Фото Стаса Соколова


Руководитель ресторанного холдинга «Фуд-мастер» (сети «Вилка-Ложка» и «Печки-Лавочки») Илья Серов признаёт, что результаты этого года в заведениях «Фуд-мастера» лучше, чем год назад. Но динамика роста оборотов соответствует уровню инфляции, уточняет Серов.


Ещё один ресторатор, просивший не называть его имени, предположил, что рост оборотов может быть вызван легализацией сферы — общепит стал меньше прятать выручку от налоговых органов. «Заведение может в какой-то момент "выключить" кассу и начать рассчитывать посетителей без чеков. С этих денег уже не платятся налоги. Но сейчас с введением онлайн-касс, которые сразу отсылают данные в налоговую инспекцию, это станет невозможным, и люди боятся заниматься подобными вещами», — говорит собеседник НГС.НОВОСТИ.


Статистики не в первый раз в этом году фиксируют улучшения ситуации в экономике. Весной Новосибирскстат сообщал о росте реальных доходов новосибирцев на 7,4 % по итогам января-февраля 2017 года.

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Стас Соколов
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