Новосибирцы сделали воздушный шар из «Оки»

Скриншот с видео новосибирских видеоблогеров канала «Гараж 54»
Скриншот с видео новосибирских видеоблогеров канала «Гараж 54»

Новосибирцы сделали корзину для воздушного шара из автомобиля ВАЗ-1111 «Ока» и сумели поднять его в воздух. 


«У нас были многократные попытки поднять "Оку" на водяной струе. У нас еще не получилось, но мы эту затею не бросили, но пока решили сделать проще и поднять ее на воздушном шаре», — говорит ведущий Владислав Барашенков в видеоролике на канале «Гараж 54», опубликованном 13 августа. 


Для того чтобы поднять «Оку» в воздух, из неё вытащили всё лишнее, а в крыше машины прорезали большое отверстие — для пилота воздушного шара. 


«Воздушный шар на самом деле называется "тепловой аэростат", его объём — около 2200 куб. м, грузоподъемность около 300 кг. Стоят аэростаты по-разному — за миллион рублей можно купить достойный экземпляр. 


Сейчас используется 43-литровый баллон с газом. Одного баллона нам хватит для того, чтобы подняться на 20 минут – час»,


— рассказал на видео пилот Александр. 


Запуск воздушного шара из «Оки» 


Полёт на «Оке» длился около 10 минут. Съёмки проходили у котлована около Горского жилмассива в Ленинском районе города. «Все прошло просто "на ура", видели, как машинка полетела», — резюмирует ведущий Барашенков. 


Канал на youtube.com «Гараж 54» появился в сентябре 2013 года, у него около 700 тысяч подписчиков. Новое видео с летящей «Окой» появилось на YouTube 13 августа, оно набрало уже 220 тысяч просмотров. 


В конце июня эти же блогеры соорудили автомобильный спиннер — они сварили его из трёх автомобилей ВАЗ-2109 и прокатились на нём.

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Мария Шевлягина
Видео и скриншот youtube.com, канал «Гараж 54»

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