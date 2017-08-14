Новосибирцы сделали воздушный шар из «Оки»

Скриншот с видео новосибирских видеоблогеров канала «Гараж 54»

Новосибирцы сделали корзину для воздушного шара из автомобиля ВАЗ-1111 «Ока» и сумели поднять его в воздух.







«У нас были многократные попытки поднять "Оку" на водяной струе. У нас еще не получилось, но мы эту затею не бросили, но пока решили сделать проще и поднять ее на воздушном шаре», — говорит ведущий Владислав Барашенков в видеоролике на канале «Гараж 54», опубликованном 13 августа.





Для того чтобы поднять «Оку» в воздух, из неё вытащили всё лишнее, а в крыше машины прорезали большое отверстие — для пилота воздушного шара.







«Воздушный шар на самом деле называется "тепловой аэростат", его объём — около 2200 куб. м, грузоподъемность около 300 кг. Стоят аэростаты по-разному — за миллион рублей можно купить достойный экземпляр.





Сейчас используется 43-литровый баллон с газом. Одного баллона нам хватит для того, чтобы подняться на 20 минут – час»,





— рассказал на видео пилот Александр.





Запуск воздушного шара из «Оки»







Полёт на «Оке» длился около 10 минут. Съёмки проходили у котлована около Горского жилмассива в Ленинском районе города. «Все прошло просто "на ура", видели, как машинка полетела», — резюмирует ведущий Барашенков.





Канал на youtube.com «Гараж 54» появился в сентябре 2013 года, у него около 700 тысяч подписчиков. Новое видео с летящей «Окой» появилось на YouTube 13 августа, оно набрало уже 220 тысяч просмотров.







В конце июня эти же блогеры соорудили автомобильный спиннер — они сварили его из трёх автомобилей ВАЗ-2109 и прокатились на нём.

