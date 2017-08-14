Вандалы расписали памятник Гагарину неприличными рисунками
Утром 14 августа жители Новосибирска увидели, что памятник космонавту Юрию Гагарину в Ленинском районе города изрисован неприличными рисунками — полиция начала проверку.
Вандалы оставили рисунки чёрным фломастером с обеих сторон памятника, убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, сейчас полицейские работают на месте происшествия. «Сотрудники полиции проводят проверку, на место выехал участковый уполномоченный. Информация будет позже», — пояснили в ведомстве.
Памятник отмоют в ближайшее время, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.
В начале августа вандал испортил памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, который установили у собора Александра Невского — новосибирец несколько раз ударил по нему молотком. Позднее скульптуру накрыли тканью, а рядом с ней повесили растяжку с извинениями.
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова