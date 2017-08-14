Новосибирцы застряли в 10-километровой пробке на Ордынском шоссе

Сотрудники ГИБДД вечером 13 августа регулировали дорожное движение на Ордынской трассе, чтобы устранить затор
Сотрудники ГИБДД вечером 13 августа регулировали дорожное движение на Ордынской трассе, чтобы устранить затор


Вечером в воскресенье, 13 августа, дачники застряли в пробке на Ордынском шоссе в сторону Новосибирска. 


Заторы появились на Ордынском шоссе из-за ремонта моста, расположенного на въезде в посёлок Ярково. «Там одна полоса движения полностью закрыта, которая в сторону посёлка Ярково. Организовано светофорное движение, выставлены все знаки. Вчера вечером экипаж ГИБДД помогал привести ситуацию в нормальное состояние. Было достаточно много автомобилей, это дачное направление. Такая же ситуация была в пятницу», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по НСО. 


Как рассказали НГС.НОВОСТИ водители, простоявшие в пробке, затор растянулся на 10 км. Пробки продержались с 16:30 до 21:00. «На подъезде к Ярково уже неделю не могут организовать объезд. Мы постояли, потом решили объехать на внедорожнике через поля. Уехали почти что до самого берега Оби, там передвигались по сельской дороге. В результате 4 часа ехали до Академгородка, хотя обычно не больше 2 часов дорога занимает», — рассказала жительница Новосибирска Дарья Макарова.


Дорожники обещают закончить ремонт к началу сентября. «На том мосту идёт ремонт деформационных швов, в течение двух недель мы завершим работы. К сожалению, в другое время, не обременённое дачниками, мы не можем ремонтировать швы из-за температурных условий. В пятницу, в воскресенье проезд по этому участку был переведён на ручное управление. 


Пробки возникли не из-за массового скопления автомобилей, а из-за того, что водители нарушали движение и ездили по "встречке" и по обочинам», 


— пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела искусственных сооружений территориального управления автомобильных дорог Иосиф Кодалаев.


Месяц назад из-за ремонта дороги на федеральной трассе Р256 образовался 4-километровый затор, водители стояли в пробке от Бердска до Искитима. Тогда гигантский затор повлёк за собой аварию — мотоциклист попытался объехать пробку и врезался в автомобиль.

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Мария Шевлягина 
Фото из архива НГС

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