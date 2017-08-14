Новосибирцы застряли в 10-километровой пробке на Ордынском шоссе

Сотрудники ГИБДД вечером 13 августа регулировали дорожное движение на Ордынской трассе, чтобы устранить затор





Вечером в воскресенье, 13 августа, дачники застряли в пробке на Ордынском шоссе в сторону Новосибирска.







Заторы появились на Ордынском шоссе из-за ремонта моста, расположенного на въезде в посёлок Ярково. «Там одна полоса движения полностью закрыта, которая в сторону посёлка Ярково. Организовано светофорное движение, выставлены все знаки. Вчера вечером экипаж ГИБДД помогал привести ситуацию в нормальное состояние. Было достаточно много автомобилей, это дачное направление. Такая же ситуация была в пятницу», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по НСО.







Как рассказали НГС.НОВОСТИ водители, простоявшие в пробке, затор растянулся на 10 км. Пробки продержались с 16:30 до 21:00. «На подъезде к Ярково уже неделю не могут организовать объезд. Мы постояли, потом решили объехать на внедорожнике через поля. Уехали почти что до самого берега Оби, там передвигались по сельской дороге. В результате 4 часа ехали до Академгородка, хотя обычно не больше 2 часов дорога занимает», — рассказала жительница Новосибирска Дарья Макарова.







Дорожники обещают закончить ремонт к началу сентября. «На том мосту идёт ремонт деформационных швов, в течение двух недель мы завершим работы. К сожалению, в другое время, не обременённое дачниками, мы не можем ремонтировать швы из-за температурных условий. В пятницу, в воскресенье проезд по этому участку был переведён на ручное управление.





Пробки возникли не из-за массового скопления автомобилей, а из-за того, что водители нарушали движение и ездили по "встречке" и по обочинам»,





— пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела искусственных сооружений территориального управления автомобильных дорог Иосиф Кодалаев.







Месяц назад из-за ремонта дороги на федеральной трассе Р256 образовался 4-километровый затор, водители стояли в пробке от Бердска до Искитима. Тогда гигантский затор повлёк за собой аварию — мотоциклист попытался объехать пробку и врезался в автомобиль.