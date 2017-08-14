Шли плечом к плечу: водитель «Москвича» не заметил толпу на дороге и сбил подростка

Место аварии в селе Толмачёво

Под Новосибирском «Москвич» сбил подростка на проезжей части — юноша шёл по дороге в компании друзей.





Авария случилась вчера, 13 августа, в 22:00. «29-летний мужчина за рулём автомобиля "Москвич 2141" со стажем вождения восемь лет ехал со стороны автодороги Р-264 в сторону улицы Советской в селе Толмачёво. Напротив дома № 30 по улице Рябиновой он сбил 16-летнего молодого человека, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель областной Госавтоинспекции Константин Шкабарня.







Компания молодых людей шла по краю проезжей части в полной темноте





В ГИБДД пояснили, что подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны височной области головы и сотрясение головного мозга.







«Ехал со скоростью 30–50 км/ч. На дороге не было фонарей. Меня ослепили встречные машины. Тут же я увидел перед собой компанию людей. Они шли по правой стороне дороги плечом к плечу. Я начал экстренно тормозить и повернул руль влево. Наехал на пешехода, потому что он шёл по проезжей части ближе к середине дороги. После того как я совершил наезд, быстро побежал помогать, вызывать "скорую". Машину с места не убирал», — привели в ГИБДД объяснение водителя «Москвича».





В Госавтоинспекции подчеркнули, что подросток нарушил правила дорожного движения — он должен был идти у обочины встречной полосы.





На минувшей неделе в Новосибирске произошло похожее ДТП. 13-летний подросток шёл вдоль дороги в микрорайоне ОбьГЭС. Неожиданно на тротуар вылетела Toyota FunCargo. Ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами.