Новосибирец 7 лет не может продать квартиру — в неё надо входить через балкон

Огромный пентхаус в доме на Военной, 9/1 не могут продать 7 лет
Огромный пентхаус в доме на Военной, 9/1 не могут продать 7 лет

Пентхаус площадью 190 «квадратов» в доме на Военной, 9/1, по данным аналитиков N1.RU, выставили на продажу ещё в 2010 году. Однако покупатель до сих пор не нашёлся.


Квартира расположена на верхнем этаже 17-этажного дома возле «Ауры» и продаётся без отделки. В ней нет несущих стен, но есть французские окна с панорамным видом на центр «Сибирь-Хоккайдо» и улицу Ипподромскую, а один из балконов можно присоединить к гостиной. Сейчас квартира продается за 7,9 миллиона рублей с пометкой «срочно», весной 2016 года за неё просили 9,1 миллиона рублей.


«Вход в квартиру неудобный — через балкон, это большая проблема», — объяснила НГС.НОВОСТИ риэлтор Дарья, которая продаёт квартиру. Возможности перестроить её нет, при этом сосед по площадке, директор застройщика дома, точно так же входит в свою квартиру через балкон, добавила она.


В квартире французские окна с видом на город, но вход через остеклённый балкон
В квартире французские окна с видом на город, но вход через остеклённый балкон

В разделе новостроек самое старое объявление, по данным аналитиков N1.RU, опубликовано более 4 лет назад — это 2-комнатная квартира площадью 92 «квадрата» за 6,165 миллиона рублей. Она находится в доме на Дуси Ковальчук, который сдали в прошлом году. 


Аналитики при этом отмечают, что квартир в новых домах, которые продаются дольше 3 лет, в полтора раза меньше, чем предложений на «вторичке». 


«Больше всего новостроек, которые никто не спешит покупать, скопилось сейчас в Кировском районе города — 40 % от общего числа», 


— пояснила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


Ранее эксперты N1.RU составили рейтинг самых больших усадеб под Новосибирском — самая дешёвая стоит всего 10 миллионов рублей.

Лиза Пичугина
Фото Татьяны Фатеевой, с сайта n1.ru

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