Водитель Subaru сбил девочку на пешеходном переходе на Зорге

Место аварии на улице Зорге обозначено фишкой
Место аварии на улице Зорге обозначено фишкой

13 августа в Новосибирске сбили двух пешеходов: один из виновников ДТП уехал с места происшествия.


Одна из аварий случилась в 19:15 на улице Зорге на остановке «Затулинский жилмассив».


«30-летний водитель Subaru Legacy наехал на 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Девочку отвезли в больницу с ушибами головы и ноги. Водитель Subaru пояснил сотрудникам ГИБДД, что не увидел девочку и затормозил в последний момент.


Ещё одно ДТП с пострадавшим случилось сегодня в 00:40 на улице Станиславского около остановки «Площадь Станиславского». Неизвестный водитель наехал на 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. Женщина получила сотрясение мозга.


Место аварии на улице Станиславского
Место аварии на улице Станиславского


Водитель с места аварии скрылся, и теперь его ищут сотрудники ГИБДД. По словам пострадавшей, её сбил «паркетный джип серого цвета».


Очевидцев аварии просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 232-23-19, 232-23-35.


В воскресенье на прошлой неделе новосибирские водители тоже сбили двоих пешеходов: 5-летний мальчик попал под колёса «Тойоты» на парковке торгового центра «Дружба», а 13-летнего мальчика сбил минивен «Тойота» на тротуаре на ОбьГЭСе.

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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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