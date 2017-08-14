В Новосибирск придут туманы и холодные ночи

В ближайшие дни по утрам нужно будет одеваться потеплее

Синоптики рассказали о погоде на первую половину начавшейся недели — дожди прекратятся, и в город вернётся тепло.







«Мы полагаем, что будем оставаться в полосе повышенного атмосферного давления при пониженном фоне температуры. Потоки в атмосфере в основном северо-западные, наступают воздушные массы северных широт. Осадки маловероятны. В утренние часы — туманы», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут колебаться от +3 до +9 градусов, а дневные — от +16 до +22 градусов.





Сегодня, 14 августа, в Новосибирске днём переменная облачность, без осадков. Столбик термометра поднимется до +20 градусов.





Ранее синоптики дали прогноз на вторую декаду августа. В гидрометцентре сообщили, что температурный фон ожидается ниже нормы на 1–3 градуса, большинство дней декады будут идти дожди.