Новосибирцы завалили спасателей звонками о ненастоящих пожарах

1300 раз в службу 112 позвонили дети, которые баловались
1300 раз в службу 112 позвонили дети, которые баловались

Сотрудники «Службы 112» по Новосибирской области получили 13 тысяч звонков с ложными сообщениями о пожарах за неделю.


«За неделю поступило всего 19 748 звонков, из которых 12 997 ложные, в том числе 1301 сообщение поступило от детей, которые баловались», — рассказал руководитель «Службы 112» Дмитрий Леонов.


В ГУ МЧС России добавили, что иногда


люди ошибаются и принимают за пожар водяной пар и дым от огневых работ. Но часто новосибирцы вызывают службы, называя ложный адрес или чтобы насолить соседям.


За такой намеренный ложный вызов горожан могут оштрафовать на 1–1,5 тысячи рублей по ст. 19.13 КоАП РФ. «Сегодня во всех специальных службах установлена техника последнего поколения, которая позволяют определить номер и адрес звонившего», — говорят в МЧС.


Часто новосибирцы сообщают экстренным службам и о лже-минированиях. Недавно 29-летнего новосибирца Петра Михалёва, который минувшей зимой позвонил в полицию с угрозами о массовых взрывах, приговорили к году исправительных работ.

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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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