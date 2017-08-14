Молодой новосибирец вышел из дома подруги и бесследно исчез

Александр Кичайкин

В Новосибирске ищут пропавшего две недели назад в Калининском районе 22-летнего Александра Кичайкина.





Молодой человек пропал 31 июля из дома на ул. Курчатова, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».







«Ушёл от подруги, которая жила в соседнем с ним доме, к родителям не вернулся и на связь не выходил. У молодого человека были с собой документы», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.







Как следует из ориентировки, которую распространили волонтёры, рост Александра — 183 см, волосы тёмно-русые, глаза голубые. В день пропажи на молодом человеке были надеты тёмно-серые спортивные штаны, красная кепка, чёрно-фиолетовые кроссовки, с собой у Александра был чёрный рюкзак.







Всех, кто знает что-то о местонахождении Александра Кичайкина, просят позвонить по тел. 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.





Дополнение: После публикации новости Николай Шишкин уточнил, что Александр Кичайкин от подруги пошёл домой к маме и уже оттуда ушёл в неизвестном направлении.







В конце июля бесследно исчезли ещё двое новосибирцев: 44-летний сотрудник центра «Вектор» Алексей Евдокимов и 26-летний Денис Кубышкин. Оба мужчины пропали в Горном Алтае во время отдыха с друзьями.

