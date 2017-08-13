Новосибирский полицейский смог убежать от своих иностранных коллег в Лос-Анджелесе

Артём Соболев (слева). Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области 
Артём Соболев (слева). Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области 


Новосибирский полицейский, полковник Артём Соболев завоевал золотую медаль в личном и серебряную — в командном зачете в кроссе по пересеченной местности, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.


XVII Всемирные игры полицейских и пожарных проходят с 7 по 16 августа в Лос-Анджелесе (США). Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся каждый нечетный год, начиная с 1985-го. Нынешние соревнования проходят по 61 дисциплине. Россию на этих соревнованиях, которые называют «полицейской олимпиадой», представляют 200 сотрудников МВД, в том числе полицейские из Новосибирска.


Для Артёма Соболева это не первая медаль, сообщили в пресс-службе новосибирской полиции. Несколько лет назад в Белфасте (Северная Ирландия) он уже становился победителем в пятикилометровом забеге кросс-кантри.


Полицейские участвуют не только в спортивных соревнованиях. В феврале в Новосибирске выбирали самых красивых девушек-полицейских.

Стас Соколов
Фото ГУ МВД по Новосибирской области

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