В НГУ показали «жидкий» российский флаг и каскад реакций от бенгальского огня

Демонстрация опытов 
Демонстрация опытов 


Сегодня, 13 августа, в НГУ все желающие могли стать свидетелями демонстрационных опытов по химии. Это традиционное мероприятие Летней школы Университета.


В демонстрации приняли участие 11 учеников специализированного учебно-научного центра НГУ. Как сообщили в пресс-центре НГУ, в 2016 году впервые работу с химическими реагентами доверили самим школьникам — призерам и победителям олимпиады по химии, которую проводит СУНЦ НГУ. В этом году традицию решено сохранить.


Цепная реакция от бенгальского огня. Видео Марины Котовой


«Эти опыты, конечно, не в рамках школьной программы, но очень известные. Многие ребята их уже проводили. Но также они должны были придумать что-то свое. Мы им дали базу, какой набор должен быть, а всю инженерную часть они придумывали сами. Подготовка к сегодняшнему выступлению длилась пять дней», — рассказал Василий Конев, старший преподаватель кафедры химии СУНЦ НГУ.


На столе в пробирке — «жидкий флаг» из несмешивающихся жидкостей. Фото Марины Котовой
На столе в пробирке — «жидкий флаг» из несмешивающихся жидкостей. Фото Марины Котовой


Открылись демонстрационные опыты созданием «жидкого» российского флага — в одну колбу друг за другом слили красную, синюю и бесцветную жидкости, при этом они не смешались. Самым зрелищным стал опыт с каскадом химических реакций, который запускается обычным бенгальским огнем и дальше протекает без участия человека.


На демонстрации опытов был аншлаг. Фото Марины Котовой
На демонстрации опытов был аншлаг. Фото Марины Котовой


Вход на мероприятие был свободным. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, аудитория НГУ едва вместила всех желающих — некоторые стояли в проходе.


НГУ всегда отличался нестандартным подходом к работе с потенциальными студентами. Например, 31 июля на канале Новосибирского государственного университета на YouTube появился фильм, о физматшколе университета под названием «Сибирский Хогвартс».

Марина Котова
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