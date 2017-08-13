В НГУ показали «жидкий» российский флаг и каскад реакций от бенгальского огня

Демонстрация опытов





Сегодня, 13 августа, в НГУ все желающие могли стать свидетелями демонстрационных опытов по химии. Это традиционное мероприятие Летней школы Университета.





В демонстрации приняли участие 11 учеников специализированного учебно-научного центра НГУ. Как сообщили в пресс-центре НГУ, в 2016 году впервые работу с химическими реагентами доверили самим школьникам — призерам и победителям олимпиады по химии, которую проводит СУНЦ НГУ. В этом году традицию решено сохранить.







Цепная реакция от бенгальского огня. Видео Марины Котовой





«Эти опыты, конечно, не в рамках школьной программы, но очень известные. Многие ребята их уже проводили. Но также они должны были придумать что-то свое. Мы им дали базу, какой набор должен быть, а всю инженерную часть они придумывали сами. Подготовка к сегодняшнему выступлению длилась пять дней», — рассказал Василий Конев, старший преподаватель кафедры химии СУНЦ НГУ.







На столе в пробирке — «жидкий флаг» из несмешивающихся жидкостей. Фото Марины Котовой





Открылись демонстрационные опыты созданием «жидкого» российского флага — в одну колбу друг за другом слили красную, синюю и бесцветную жидкости, при этом они не смешались. Самым зрелищным стал опыт с каскадом химических реакций, который запускается обычным бенгальским огнем и дальше протекает без участия человека.







На демонстрации опытов был аншлаг. Фото Марины Котовой





Вход на мероприятие был свободным. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, аудитория НГУ едва вместила всех желающих — некоторые стояли в проходе.







НГУ всегда отличался нестандартным подходом к работе с потенциальными студентами. Например, 31 июля на канале Новосибирского государственного университета на YouTube появился фильм, о физматшколе университета под названием «Сибирский Хогвартс».