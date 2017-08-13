Лопнувшая труба залила весь подъезд и оставила жителей высотки без электричества





Сегодня, 13 августа, в 16-этажном жилом доме по улице Новосибирская, 27 произошел прорыв водопроводной трубы. В результате вода хлынула не только в квартиры, но и затопила подъезд, рассказал НГС.НОВОСТИ житель пострадавшего подъезда Александр Сильченко.







По словам очевидцев, вода лилась с этажа на этаж. Видео Александра Сильченко





По словам Александра, «на 14-м этаже бомбанула труба, из-за чего, пока не известно». «По-моему, там конец всем ремонтам. Хуже всего ситуация на 13-м этаже, где залило всё. 12-й этаж пострадал слабее, но там, где трубы и электрощитки, — всё в воде», — рассказал очевидец происшествия. По его словам, воду в доме перекрыли, электричество тоже.







Случившееся в доме на Новосибирской — страшный сон любого жителя многоэтажки. Впрочем, чаще новосибирцы видят прорывы воды на магистралях, когда из под земли начинают бить настоящие водные фонтаны.