Команда новосибирской сети кофеен выиграла чемпионат Сибири и Урала

Фото из официальной группы выставки Moscow Coffee and Tea Expo





Команда сети «Академия кофе» заняла первое место на Восточном отборочном Чемпионате России Russian Coffee Cup.







Восточный отборочный Чемпионат России среди команд кофеен Russian Coffee Cup проходил в Екатеринбурге 11 и 12 августа. В нем приняли участие 15 команд кофеен из 8 городов России, от Казани до Красноярска. Второе и третье места заняли команды заведений из Казани и Ижевска.







Руководитель и совладелец «Академии кофе» Татьяна Павлова рассказала, что теперь команда «Академии кофе» и ещё двух финалистов сможет принять участие в национальном первенстве, которое пройдет 9–10 октября в Москве (как часть выставки Moscow Coffee and Tea Expo).





«Не могу описать словами свою радость и гордость за победу наших ребят», — сказала хозяйка «Академии кофе».







В первой кофейне сети «Академия Кофе». Фото Стаса Соколова





Как рассказала Павлова, соревнования проходят в два этапа. В первый день команды презентуют свою компанию и готовят авторские напитки собственного сочинения. Во второй день они выполняют командой три задания. Рисуют два капучино по заданной картинке, настраивают помол кофе по заданным параметрам и готовят авторский напиток.





«Конкуренция более чем высокая. Команды сильные и талантливые», — подчеркнула Татьяна Павлова.







Russian Coffee Cup — это ежегодный командный чемпионат, где соревнуются команды кофеен со всей страны. Победитель получит возможность посетить кофейную плантацию и некоторое время там пожить и побыть фермером.







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