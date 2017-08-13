Команда новосибирской сети кофеен выиграла чемпионат Сибири и Урала
Команда сети «Академия кофе» заняла первое место на Восточном отборочном Чемпионате России Russian Coffee Cup.
Восточный отборочный Чемпионат России среди команд кофеен Russian Coffee Cup проходил в Екатеринбурге 11 и 12 августа. В нем приняли участие 15 команд кофеен из 8 городов России, от Казани до Красноярска. Второе и третье места заняли команды заведений из Казани и Ижевска.
Руководитель и совладелец «Академии кофе» Татьяна Павлова рассказала, что теперь команда «Академии кофе» и ещё двух финалистов сможет принять участие в национальном первенстве, которое пройдет 9–10 октября в Москве (как часть выставки Moscow Coffee and Tea Expo).
«Не могу описать словами свою радость и гордость за победу наших ребят», — сказала хозяйка «Академии кофе».
Как рассказала Павлова, соревнования проходят в два этапа. В первый день команды презентуют свою компанию и готовят авторские напитки собственного сочинения. Во второй день они выполняют командой три задания. Рисуют два капучино по заданной картинке, настраивают помол кофе по заданным параметрам и готовят авторский напиток.
«Конкуренция более чем высокая. Команды сильные и талантливые», — подчеркнула Татьяна Павлова.
Russian Coffee Cup — это ежегодный командный чемпионат, где соревнуются команды кофеен со всей страны. Победитель получит возможность посетить кофейную плантацию и некоторое время там пожить и побыть фермером.
Новосибирские заведения регулярно занимают призовые места в профессиональных конкурсах. Так, в июне бармен бара Friends стал победителем международной образовательной программы престижного конкурса Diageo Reserve World Class. А открывшийся в этом году бар «Жан Хуан Лу» в апреле занял второе место в конкурсе ресторанных концепций «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2017».
Стас Соколов
Фото Moscow Coffee and Tea Expo (1), автора (2)