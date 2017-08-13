Команда новосибирской сети кофеен выиграла чемпионат Сибири и Урала

Фото из официальной группы выставки Moscow Coffee and Tea Expo
Фото из официальной группы выставки Moscow Coffee and Tea Expo


Команда сети «Академия кофе» заняла первое место на Восточном отборочном Чемпионате России Russian Coffee Cup.


Восточный отборочный Чемпионат России среди команд кофеен Russian Coffee Cup проходил в Екатеринбурге 11 и 12 августа. В нем приняли участие 15 команд кофеен из 8 городов России, от Казани до Красноярска. Второе и третье места заняли команды заведений из Казани и Ижевска.


Руководитель и совладелец «Академии кофе» Татьяна Павлова рассказала, что теперь команда «Академии кофе» и ещё двух финалистов сможет принять участие в национальном первенстве, которое пройдет 9–10 октября в Москве (как часть выставки Moscow Coffee and Tea Expo). 


«Не могу описать словами свою радость и гордость за победу наших ребят», — сказала хозяйка «Академии кофе».  


В первой кофейне сети «Академия Кофе». Фото Стаса Соколова 
В первой кофейне сети «Академия Кофе». Фото Стаса Соколова 


Как рассказала Павлова, соревнования проходят в два этапа. В первый день команды презентуют свою компанию и готовят авторские напитки собственного сочинения. Во второй день они выполняют командой три задания. Рисуют два капучино по заданной картинке, настраивают помол кофе по заданным параметрам и готовят авторский напиток.  


«Конкуренция более чем высокая. Команды сильные и талантливые», — подчеркнула Татьяна Павлова. 


Russian Coffee Cup — это ежегодный командный чемпионат, где соревнуются команды кофеен со всей страны. Победитель получит возможность посетить кофейную плантацию и некоторое время там пожить и побыть фермером.


Новосибирские заведения регулярно занимают призовые места в профессиональных конкурсах. Так, в июне бармен бара Friends стал победителем международной образовательной программы престижного конкурса Diageo Reserve World Class. А открывшийся в этом году бар «Жан Хуан Лу» в апреле занял второе место в конкурсе ресторанных концепций «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2017».

Стас Соколов
Фото Moscow Coffee and Tea Expo (1), автора (2)

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