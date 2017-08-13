На пешеходной улице Ленина появились люди с автоматами
Продолжается эксперимент городских властей, которые пытаются приучить новосибирцев к пешеходному статусу части улицы Ленина. Корреспондент НГС.НОВОСТИ познакомится с тем, что ждет на ней пешеходов сегодня.
На проезжую часть, которая разбита на тематические зоны, прибывают горожане, хотя пока людей здесь не так много.
В самом начале улицы Ленина работает несколько точек общепита («Русские блины», «Дядя Дёнер», фуд-трак «7 м2»).
А вот в заведении PlovPlov, которое традиционно пользуется наибольшей популярностью во время подобного рода массовых гуляний, пока ничего купить нельзя — видимо, повара ждут, пока на Ленина придет больше народа.
На углу Советской и Ленина появился маленький «военный городок» — здесь за символическую сумму (10 рублей) можно попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова, а также пострелять в тире.
На отрезке между улицами Советской и Урицкого появилась летняя веранда баров «Уголок Святого Патрика» и «Открой рот». Часть столов владельцы предусмотрительно накрыли тентами. Здесь же можно сфотографироваться в цветочной фотозоне.
Напротив кинотеатра «Победа» установлена зона, где можно оставить поиграть маленького ребенка. Под большим тентом расстелен ковер, на котором в изобилии разбросаны игрушки. Рядом с перерывами идет концерт уличных музыкантов.
Любители интеллектуальных игр могут сразиться в шахматы — столы с досками и уже расставленными на них фигурами можно найти напротив дома на Ленина, 9. Здесь же желающие могут сыграть в гигантские шашки или уголки.
Кроме этого, пришедшим на улицу Ленина обещают сегодня уроки чайной церемонии, соревнования по уличным танцам и развлечения сразу от нескольких групп аниматоров.
Решение сделать часть улицы Ленина пешеходной по выходным было принято новосибирскими властями в июле. В первый раз этот формат был опробован 29 июля и вызвал тогда нарекания со стороны части горожан. В эти выходные городские власти решили сделать улицу Ленина наряднее, установив на ней кадки с растениями и цветами.
Стас Соколов
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