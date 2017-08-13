На пешеходной улице Ленина появились люди с автоматами

Теперь на улице Ленина можно не только перекусить и послушать музыку. Фото Стаса Соколова
Теперь на улице Ленина можно не только перекусить и послушать музыку. Фото Стаса Соколова


Продолжается эксперимент городских властей, которые пытаются приучить новосибирцев к пешеходному статусу части улицы Ленина. Корреспондент НГС.НОВОСТИ познакомится с тем, что ждет на ней пешеходов сегодня.


Список мероприятий вывешен в нескольких местах. Фото Стаса Соколова
Список мероприятий вывешен в нескольких местах. Фото Стаса Соколова


На проезжую часть, которая разбита на тематические зоны, прибывают горожане, хотя пока людей здесь не так много.


Из сравнительно необычных точек общепита сегодня можно отметить этот фургон с хот-догами и бургерами. Фото Стаса Соколова
Из сравнительно необычных точек общепита сегодня можно отметить этот фургон с хот-догами и бургерами. Фото Стаса Соколова


В самом начале улицы Ленина работает несколько точек общепита («Русские блины», «Дядя Дёнер», фуд-трак «7 м2»).


На пешеходной улице Ленина появились люди с автоматами


А вот в заведении PlovPlov, которое традиционно пользуется наибольшей популярностью во время подобного рода массовых гуляний, пока ничего купить нельзя — видимо, повара ждут, пока на Ленина придет больше народа.


Зона для лазертага (игра с использованием светового оружия). Фото Стаса Соколова
Зона для лазертага (игра с использованием светового оружия). Фото Стаса Соколова


На углу Советской и Ленина появился маленький «военный городок» — здесь за символическую сумму (10 рублей) можно попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова, а также пострелять в тире.

 

Гуляющих по улице пока немного, но их количество увеличивается. Фото Стаса Соколова 
Гуляющих по улице пока немного, но их количество увеличивается. Фото Стаса Соколова 


На отрезке между улицами Советской и Урицкого появилась летняя веранда баров «Уголок Святого Патрика» и «Открой рот». Часть столов владельцы предусмотрительно накрыли тентами. Здесь же можно сфотографироваться в цветочной фотозоне.


Детская зона. Фото Стаса Соколова
Детская зона. Фото Стаса Соколова


Напротив кинотеатра «Победа» установлена зона, где можно оставить поиграть маленького ребенка. Под большим тентом расстелен ковер, на котором в изобилии разбросаны игрушки. Рядом с перерывами идет концерт уличных музыкантов.


Шахматные столы ждут любителей интеллектуальных игр. Фото Стаса Соколова
Шахматные столы ждут любителей интеллектуальных игр. Фото Стаса Соколова


Любители интеллектуальных игр могут сразиться в шахматы — столы с досками и уже расставленными на них фигурами можно найти напротив дома на Ленина, 9. Здесь же желающие могут сыграть в гигантские шашки или уголки. 


Дети устроили поединок в гигантские уголки. Фото Стаса Соколова
Дети устроили поединок в гигантские уголки. Фото Стаса Соколова


Кроме этого, пришедшим на улицу Ленина обещают сегодня уроки чайной церемонии, соревнования по уличным танцам и развлечения сразу от нескольких групп аниматоров. 


Одетые в яркие костюмы аниматоры пытаются развеселить гуляющих детей. Фото Стаса Соколова
Одетые в яркие костюмы аниматоры пытаются развеселить гуляющих детей. Фото Стаса Соколова


Решение сделать часть улицы Ленина пешеходной по выходным было принято новосибирскими властями в июле. В первый раз этот формат был опробован 29 июля и вызвал тогда нарекания со стороны части горожан. В эти выходные городские власти решили сделать улицу Ленина наряднее, установив на ней кадки с растениями и цветами. 

Стас Соколов
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