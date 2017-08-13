Угонщик машин и наркоторговец попался, потому что сел пьяным за руль

Арестованному молодому человеку предъявили обвинения по двум статьям УК. Фото Татьяны Фатеевой





Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции остановили и задержали пьяного водителя автомобиля ВАЗ-2121. Однако очень скоро выяснилось, что управление автомобилем в нетрезвом виде — это ещё не самое страшное правонарушение, которое допустил этот 23-летний новосибирец.







Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, автомобиль, которым пытался управлять нетрезвый водитель, был на накануне угнан им с улицы Железнодорожной (Железнодорожный район Центрального округа).







У угонщика уже есть солидный список правонарушений, сообщили в полиции: судимости за кражу, угон и незаконный оборот наркотиков. Более того, молодой человек подозревается в том, что за несколько часов до угона машины он еще и похитил из другого автомобиля магнитолу.







Против неудачливого вора возбуждены уголовные дела по ст. 161 (грабеж) и ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ.







Угонщиков ловят в Новосибирске регулярно. Так, сейчас в Новосибирске идет процесс против четырёх новосибирцев — их обвиняют в угонах и вымогательстве вознаграждения за возврат машин.