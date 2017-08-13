Угонщик машин и наркоторговец попался, потому что сел пьяным за руль

Арестованному молодому человеку предъявили обвинения по двум статьям УК. Фото Татьяны Фатеевой
Арестованному молодому человеку предъявили обвинения по двум статьям УК. Фото Татьяны Фатеевой


Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции остановили и задержали пьяного водителя автомобиля ВАЗ-2121. Однако очень скоро выяснилось, что управление автомобилем в нетрезвом виде — это ещё не самое страшное правонарушение, которое допустил этот 23-летний новосибирец.


Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, автомобиль, которым пытался управлять нетрезвый водитель, был на накануне угнан им с улицы Железнодорожной (Железнодорожный район Центрального округа).


У угонщика уже есть солидный список правонарушений, сообщили в полиции: судимости за кражу, угон и незаконный оборот наркотиков. Более того, молодой человек подозревается в том, что за несколько часов до угона машины он еще и похитил из другого автомобиля магнитолу.


Против неудачливого вора возбуждены уголовные дела по ст. 161 (грабеж) и ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ. 


Угонщиков ловят в Новосибирске регулярно. Так, сейчас в Новосибирске идет процесс против четырёх новосибирцев — их обвиняют в угонах и вымогательстве вознаграждения за возврат машин.

Стас Соколов
Фото Татьяны Фатеевой

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