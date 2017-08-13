Рядом с Октябрьским рынком открылась профитрольная

Профитроли из «Профитрольной 13». Фото Максима Горбачёва





Кондитерская под названием «Профитрольная 13» начала работать 9 августа по соседству с Октябрьским рынком, на улице Гурьевской, 55. Главное блюдо заведения: небольшие заварные пирожные с кремом — профитроли.







Как рассказал владелец «Профитрольной 13» Максим Горбачёв, этот формат он выбрал потому, что хотел открыть заведение, которого бы в городе еще не было. «Насколько я знаю, во всей России сейчас только три профитрольных — в Москве, Питере и Краснодаре».





Число в названии — номер известного трамвайного маршрута, пояснил Горбачёв. Трамваи на нем часто становятся героями новостей, в основном потому что они попадают в ДТП, но с некоторых пор в них даже стали проходить выставки фотографий.







По словам Максима, это его первый самостоятельный опыт в ресторанном бизнесе, хотя наемным сотрудником он проработал в этой сфере больше 10 лет (в том числе несколько лет су-шефом в винном баре Ruby).





Заведение торгует преимущественно навынос. Фото Максима Горбачёва





В меню «Профитрольной 13» сейчас пять видов профитролей от 25 до 35 рублей за штуку. Кофе стоит 50 рублей, чай — 25 рублей







Как таковые заварные пирожные сегодня можно купить практически в каждой кондитерской, однако, как правило, заведения предлагают их в форме эклеров. Профитроли (то есть пирожные шарообразной формы) встречаются реже, но, например, сразу несколько видов этого лакомства продается в магазине «Универсам» на улице Ленина. А в кондитерской «Пекарно» можно купить похожий вид десерта под названием «шу», который отличается от профитролей более крупным размером.







Кроме профитролей в кондитерской можно купить кексы и муссы. Фото Максима Горбачёва





Сам по себе формат профитрольной сейчас действительно не представлен в Новосибирске. Однако в 2012 году в городе уже открывались по франшизе точки японской сети Beard papa's c большими профитролями, но, проработав чуть больше года, закрылись из-за недостаточного спроса.







Ситуация, когда собственное заведение открывает именно повар, а не менеджер, — типична для сегодняшнего ресторанного рынка Новосибирска. Например, в июле бывший шеф-повар открыл в районе «Студенческой» собственную «пастерию».