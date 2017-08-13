На долгострое у вокзала появилась вывеска и исчезли ограждения
Торговый центра на площади Гарина-Михайловского получил окончательное название - на фасаде появилась вывеска «Апельсин». Ранее строительство объекта много раз останавливалось и сроки открытия переносились и застройщики утверждали, что название «Апельсин» рабочее и может быть изменено.
Как убедился корреспондент НГС.Новости, сейчас здание ТЦ внешне выглядит практически готовым к работе – у него полностью готов фасад, на пространстве перед торговым центром завершаются работы по благоустройству. Над выходом из метро, который стал частью здания появилась соответствующая вывеска
Участок земли рядом с гостиницей «Маринс парк отель» (бывшая гостиница «Новосибирск») был выделен под застройку еще в начале 2000- и первым ориентировочным сроком сдачи объекта был 2004 год. Однако долгое время работы на этом участке не велись вовсе. В 2011 году новосибирские власти даже заново открыли выход из метро, который попал на территорию стройки и был закрыт в течении многих лет. Однако, в 2013 году строительные работы на этом участке возобновились.
Тем не менее, сроки возможного открытия уже переносились несколько раз. Так в прошлом году в руководстве компании ООО «УК Сити 50» (управляющей компании ООО ЗАО «Стройградинвест» — инвестора проекта) НГС.Новости говорили, что ввод ТЦ планируется «до июня 2017 года», а ближе к августу заработают все арендаторы». Среди вероятных якорных арендаторов «Апельсина» называлась сеть «Лента», которая планирует открыть здесь супермаркет.
Стас Соколов
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