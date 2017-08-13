На долгострое у вокзала появилась вывеска и исчезли ограждения

Инвесторы проекта решили не менять придуманное больше 15 лет назад название. Фото Стаса Соколова





Торговый центра на площади Гарина-Михайловского получил окончательное название - на фасаде появилась вывеска «Апельсин». Ранее строительство объекта много раз останавливалось и сроки открытия переносились и застройщики утверждали, что название «Апельсин» рабочее и может быть изменено.







Как убедился корреспондент НГС.Новости, сейчас здание ТЦ внешне выглядит практически готовым к работе – у него полностью готов фасад, на пространстве перед торговым центром завершаются работы по благоустройству. Над выходом из метро, который стал частью здания появилась соответствующая вывеска



Перед зданием оставлено место для наземной парковки. Фото Стаса Соколова





Участок земли рядом с гостиницей «Маринс парк отель» (бывшая гостиница «Новосибирск») был выделен под застройку еще в начале 2000- и первым ориентировочным сроком сдачи объекта был 2004 год. Однако долгое время работы на этом участке не велись вовсе. В 2011 году новосибирские власти даже заново открыли выход из метро, который попал на территорию стройки и был закрыт в течении многих лет. Однако, в 2013 году строительные работы на этом участке возобновились.







Тем не менее, сроки возможного открытия уже переносились несколько раз. Так в прошлом году в руководстве компании ООО «УК Сити 50» (управляющей компании ООО ЗАО «Стройградинвест» — инвестора проекта) НГС.Новости говорили, что ввод ТЦ планируется «до июня 2017 года», а ближе к августу заработают все арендаторы». Среди вероятных якорных арендаторов «Апельсина» называлась сеть «Лента», которая планирует открыть здесь супермаркет.









