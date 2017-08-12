5-летний герой публикации НГС умер в больнице от страшной инфекции

Мальчик погиб от серьёзного инфекционного заболевания

Экстренно доставленный в новосибирскую областную больницу мальчик из Болотнинского района скончался.





На этой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали историю 5-летнего Саши. В июле ребёнок упал с велосипеда и повредил колено. Обычный ушиб обернулся остеомиелитом — опасной инфекцией, которая поражает костную ткань. Сначала за жизнь Саши боролись специалисты районной больницы. 8 августа врачи санавиации перевезли ребёнка из Болотного в областную больницу.





9 августа Саша умер в больнице в Новосибирске, подтвердили сегодня в Следственном комитете по Новосибирской области. Проверкой обстоятельств смерти мальчика занимается Болотнинский отдел СК.