Погладь кота: новосибирцам показали симпатичных породистых кошек

В торговом центре «Роща» на проспекте Дзержинского открылась шоу-выставка кошек всех пород — на неё приехали больше 40 животных.


На выставке было представлено порядка 40 пород
На выставке было представлено порядка 40 пород

По словам организаторов, в бесплатной выставке приняли участие кошки самых популярных пород, среди них — британцы, экзоты, абиссинские, невские маскарадные и бурмы.


Чемпион-тяжеловес мейн-кун
Чемпион-тяжеловес мейн-кун


Но больше всего на выставке оказалось гигантских котов породы мейн-кун, которая уже долго считается одной из самых модных.


Не все коты были рады вниманию посетителей выставки
Не все коты были рады вниманию посетителей выставки


Цена таких котов — от 30 тысяч рублей.


Самцы мейн-кунов могут весить более 8 кг
Самцы мейн-кунов могут весить более 8 кг


По словам организаторов, кошки чувствуют на выставках себя комфортно, но главное — чтобы рядом был хозяин. 


Персидский кот
Персидский кот


Гладить котов посетителям не запрещали, но не все участники выставки были рады вниманию. 


Короткошёрстный экзот
Короткошёрстный экзот


На руках у хозяев кошки намного дружелюбнее
На руках у хозяев кошки намного дружелюбнее


Один из самых главных экспонатов выставки — выводок шотландских котят.


Шотландский котёнок
Шотландский котёнок


Разве не мило?
Разве не мило?


Малыши весь день играли
Малыши весь день играли


Большинство участников выставки — обладатели чемпионских титулов. 


Выставки кошек проходят в Новосибирске несколько раз в месяц и всегда собирают много зрителей
Выставки кошек проходят в Новосибирске несколько раз в месяц и всегда собирают много зрителей


У каждого животного — своя клетка или палатка. Перед выставкой все кошки прошли осмотр у ветеринара.


Бурма — порода короткошёрстных кошек из Юго-Восточной Азии
Бурма — порода короткошёрстных кошек из Юго-Восточной Азии


Выставка будет проходить до 18:00
Выставка будет проходить до 18:00


По словам организаторов, тяжелее всего на публике приходится персам — они ленятся и ничего не хотят делать.


Погладь кота: новосибирцам показали симпатичных породистых кошек (фото)


Экзоты, наоборот, любят. «Шерсть подрезал — и прыть прибавляется», — смеются в толпе. 


С хозяевами кошкам не страшно
С хозяевами кошкам не страшно


Британец
Британец


Абиссинская кошка
Абиссинская кошка


Курильский бобтейл
Курильский бобтейл


Бенгальская кошка — гибридная порода
Бенгальская кошка — гибридная порода


Новосибирцы очень любят домашних животных — на выставках «Варежка» горожанам раздают кошек и собак с драматической историей жизни.

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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой

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