Погладь кота: новосибирцам показали симпатичных породистых кошек

В торговом центре «Роща» на проспекте Дзержинского открылась шоу-выставка кошек всех пород — на неё приехали больше 40 животных.





На выставке было представлено порядка 40 пород

По словам организаторов, в бесплатной выставке приняли участие кошки самых популярных пород, среди них — британцы, экзоты, абиссинские, невские маскарадные и бурмы.











Но больше всего на выставке оказалось гигантских котов породы мейн-кун, которая уже долго считается одной из самых модных.





Не все коты были рады вниманию посетителей выставки





Цена таких котов — от 30 тысяч рублей.





Самцы мейн-кунов могут весить более 8 кг





По словам организаторов, кошки чувствуют на выставках себя комфортно, но главное — чтобы рядом был хозяин.





Персидский кот





Гладить котов посетителям не запрещали, но не все участники выставки были рады вниманию.







Короткошёрстный экзот





На руках у хозяев кошки намного дружелюбнее





Один из самых главных экспонатов выставки — выводок шотландских котят.





Шотландский котёнок





Разве не мило?





Малыши весь день играли





Большинство участников выставки — обладатели чемпионских титулов.





Выставки кошек проходят в Новосибирске несколько раз в месяц и всегда собирают много зрителей





У каждого животного — своя клетка или палатка. Перед выставкой все кошки прошли осмотр у ветеринара.





Бурма — порода короткошёрстных кошек из Юго-Восточной Азии





Выставка будет проходить до 18:00





По словам организаторов, тяжелее всего на публике приходится персам — они ленятся и ничего не хотят делать.









Экзоты, наоборот, любят. «Шерсть подрезал — и прыть прибавляется», — смеются в толпе.





С хозяевами кошкам не страшно





Британец





Абиссинская кошка





Курильский бобтейл





Бенгальская кошка — гибридная порода





Новосибирцы очень любят домашних животных — на выставках «Варежка» горожанам раздают кошек и собак с драматической историей жизни.