Погладь кота: новосибирцам показали симпатичных породистых кошек
В торговом центре «Роща» на проспекте Дзержинского открылась шоу-выставка кошек всех пород — на неё приехали больше 40 животных.
По словам организаторов, в бесплатной выставке приняли участие кошки самых популярных пород, среди них — британцы, экзоты, абиссинские, невские маскарадные и бурмы.
Но больше всего на выставке оказалось гигантских котов породы мейн-кун, которая уже долго считается одной из самых модных.
Цена таких котов — от 30 тысяч рублей.
По словам организаторов, кошки чувствуют на выставках себя комфортно, но главное — чтобы рядом был хозяин.
Гладить котов посетителям не запрещали, но не все участники выставки были рады вниманию.
Один из самых главных экспонатов выставки — выводок шотландских котят.
Большинство участников выставки — обладатели чемпионских титулов.
У каждого животного — своя клетка или палатка. Перед выставкой все кошки прошли осмотр у ветеринара.
По словам организаторов, тяжелее всего на публике приходится персам — они ленятся и ничего не хотят делать.
Экзоты, наоборот, любят. «Шерсть подрезал — и прыть прибавляется», — смеются в толпе.
Новосибирцы очень любят домашних животных — на выставках «Варежка» горожанам раздают кошек и собак с драматической историей жизни.
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой