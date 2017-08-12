Новосибирцы подобрали на улице раненую птицу с очень длинным клювом

Жительница Новосибирска Анна Мартынова обнаружила раненого бекаса — птица лежала возле её автомобиля на улице Ягодинской в Ленинском районе.





У бекаса — пулевое ранение в крыло

«Мы её подняли домой, посмотрели — крыло прострелено. Там видно прям дырку от пули. Сейчас с ней всё нормально, ищем, куда пристроить», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Мартынова.





Волонтёры, к которым обратилась Мартынова, подсказали, что найденная птица — бекас, и посоветовали кормить птицу червями и сырой рыбой.







«У нас дома живут два кота, — сетует Анна Мартынова. — Поэтому бекаса пришлось посадить в коробку и не подпускать к ней котов. Приходится постоянно следить за птицей».







Бекасы редко залетают в Новосибирск





Орнитолог Алексей Яновский пояснил НГС.НОВОСТИ, что бекас — обычная птица для юга Западной Сибири, но в черте Новосибирска она обычно не встречается. «Я не знаю, почему она очутилась в городе, — недоумевает учёный. — Тем более что сейчас у всех птиц кочёвки и транзитные перелёты. А 7 августа даже стрижи исчезли из города».





Несколько дней назад в центре Новосибирска нашли раненую сову на поводке — волонтёры уверены, что птицу замучили предыдущие хозяева.