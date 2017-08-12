На Октябрьской магистрали исчезли парковочные карманы
Тротуарная плитка появилась на месте парковочных карманов на углу улиц Серебренниковской и Октябрьской магистрали недалеко от театра «Глобус».
Фотографию ремонтных работ прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель. Он пояснил, что сделал снимки 12 августа около 13:00.
«Я проезжал мимо и был просто шокирован, — рассказал новосибирец. — Пешеходы, думаю, обрадуются. А вот автомобилисты не очень».
Этим летом власти Новосибирска уже убрали несколько парковок на оживлённых перекрёстках города, например на углу Красного проспекта и Кропоткина.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Алёна Истомина
Фото предоставлены читателем НГС