На Октябрьской магистрали исчезли парковочные карманы

Тротуарная плитка появилась на месте парковочных карманов на углу улиц Серебренниковской и Октябрьской магистрали недалеко от театра «Глобус».







Строительные работы ещё идут





Фотографию ремонтных работ прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель. Он пояснил, что сделал снимки 12 августа около 13:00.





«Я проезжал мимо и был просто шокирован, — рассказал новосибирец. — Пешеходы, думаю, обрадуются. А вот автомобилисты не очень».







Ещё не смонтированные пешеходные ограждения лежат около остановки «Театр "Глобус"»





Этим летом власти Новосибирска уже убрали несколько парковок на оживлённых перекрёстках города, например на углу Красного проспекта и Кропоткина.