Искали с марта: в реке под Новосибирском нашли тело голубоглазой блондинки

Наталья Правосудова пропала в марте
Наталья Правосудова пропала в марте

44-летняя жительница Новосибирска Наталья Правосудова, пропавшая в марте, найдена мёртвой.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, вечером 11 августа в колыванском морге тело Натальи опознал её сын Александр. 


По данным НГС.НОВОСТИ, тело женщины было обнаружено в реке Колыванского района. Причина смерти сибирячки пока неизвестна. 


Напомним, Наталья Правосудова ушла из дома 9 марта, с тех пор о ней не было никакой информации.


11 августа трагически закончились поиски ещё одного пропавшего новосибирца Максима Афонина.

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Алёна Истомина
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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