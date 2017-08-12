Искали с марта: в реке под Новосибирском нашли тело голубоглазой блондинки

Наталья Правосудова пропала в марте

44-летняя жительница Новосибирска Наталья Правосудова, пропавшая в марте, найдена мёртвой.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, вечером 11 августа в колыванском морге тело Натальи опознал её сын Александр.





По данным НГС.НОВОСТИ, тело женщины было обнаружено в реке Колыванского района. Причина смерти сибирячки пока неизвестна.





Напомним, Наталья Правосудова ушла из дома 9 марта, с тех пор о ней не было никакой информации.





11 августа трагически закончились поиски ещё одного пропавшего новосибирца Максима Афонина.