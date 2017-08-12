Искали с марта: в реке под Новосибирском нашли тело голубоглазой блондинки
44-летняя жительница Новосибирска Наталья Правосудова, пропавшая в марте, найдена мёртвой.
Как рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, вечером 11 августа в колыванском морге тело Натальи опознал её сын Александр.
По данным НГС.НОВОСТИ, тело женщины было обнаружено в реке Колыванского района. Причина смерти сибирячки пока неизвестна.
Напомним, Наталья Правосудова ушла из дома 9 марта, с тех пор о ней не было никакой информации.
11 августа трагически закончились поиски ещё одного пропавшего новосибирца Максима Афонина.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»