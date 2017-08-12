«Тойоту» разорвало на части возле «Ауры»: пострадал 4-летний ребёнок

Виновник ДТП от госпитализации отказался

Поздно вечером 11 августа на улице Ипподромской возле ТЦ «Аура» «Тойота Королла» наехала на отбойник, затем вылетела на разделительную полосу слева — детали машины разнесло по проезжей части.





По информации ГИБДД, за рулём был пьяный 30-летний мужчина, который получил права всего три месяца назад. «Он следовал по улице Ипподромской со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Военная и напротив дома № 26/1 наехал на металлическое ограждение по ходу движения, потом наехал на разделительную полосу слева», — пояснили в пресс-службе отдела ГИБДД по городу Новосибирску.





В машине, помимо водителя, находились двое мужчин и 4-летний ребёнок. В ведомстве отмечают, что все они с серьёзными травмами были доставлены в больницу. «У ребёнка ушиб головного мозга, перелом затылочной теменной кости, закрытая черепно-мозговая травма», — пояснили в ГИБДД.





Части автомобиля разлетелись по проезжей части





Водитель автомобиля также пострадал в ДТП, но он от госпитализации отказался.





Отбойник, в который влетела «Тойота»





Днём 11 августа произошло ещё одно ДТП с «Тойотой» — иномарка врезалась в автобус и вылетела на тротуар на Бориса Богаткова.