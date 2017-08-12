«Тойоту» разорвало на части возле «Ауры»: пострадал 4-летний ребёнок

Виновник ДТП от госпитализации отказался
Виновник ДТП от госпитализации отказался

Поздно вечером 11 августа на улице Ипподромской возле ТЦ «Аура» «Тойота Королла» наехала на отбойник, затем вылетела на разделительную полосу слева — детали машины разнесло по проезжей части. 


По информации ГИБДД, за рулём был пьяный 30-летний мужчина, который получил права всего три месяца назад. «Он следовал по улице Ипподромской со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Военная и напротив дома № 26/1 наехал на металлическое ограждение по ходу движения, потом наехал на разделительную полосу слева», — пояснили в пресс-службе отдела ГИБДД по городу Новосибирску. 


В машине, помимо водителя, находились двое мужчин и 4-летний ребёнок. В ведомстве отмечают, что все они с серьёзными травмами были доставлены в больницу. «У ребёнка ушиб головного мозга, перелом затылочной теменной кости, закрытая черепно-мозговая травма», — пояснили в ГИБДД. 


Части автомобиля разлетелись по проезжей части
Части автомобиля разлетелись по проезжей части


Водитель автомобиля также пострадал в ДТП, но он от госпитализации отказался.


Отбойник, в который влетела «Тойота»
Отбойник, в который влетела «Тойота»


Днём 11 августа произошло ещё одно ДТП с «Тойотой» — иномарка врезалась в автобус и вылетела на тротуар на Бориса Богаткова.

Алёна Истомина
Фото предоставлены отделом ГИБДД по Новосибирску

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