Пропавший по пути на СТО новосибирец найден мёртвым

Максим Афонин исчез 7 августа
Максим Афонин исчез 7 августа

Тело пропавшего сибиряка сотрудники полиции обнаружили 11 августа в 19:30 в Дзержинском районе.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили НГС.НОВОСТИ, что криминала в гибели мужчины нет. «Причину смерти установят позже, — пояснили в ведомстве. — Пока ждём результатов экспертизы».


Напомним, 9 августа новосибирец не вышел на связь с родными, на следующий день мать погибшего Ольга обнаружила в пустой квартире сына его сотовый телефон, женщина сразу обратилась в полицию. Известно, что парень собирался поехать на СТО, отремонтировать свой Ford Focus, но до места так и не доехал.


Похожий трагический случай произошёл в середине июля, когда полиция нашла тело 23-летнего Алексея Прокопенко, который пропал после покупки машины Honda Accord.


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Алёна Истомина
Фото предоставлено родными Максима Афонина

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