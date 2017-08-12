Пропавший по пути на СТО новосибирец найден мёртвым

Максим Афонин исчез 7 августа

Тело пропавшего сибиряка сотрудники полиции обнаружили 11 августа в 19:30 в Дзержинском районе.







В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили НГС.НОВОСТИ, что криминала в гибели мужчины нет. «Причину смерти установят позже, — пояснили в ведомстве. — Пока ждём результатов экспертизы».







Напомним, 9 августа новосибирец не вышел на связь с родными, на следующий день мать погибшего Ольга обнаружила в пустой квартире сына его сотовый телефон, женщина сразу обратилась в полицию. Известно, что парень собирался поехать на СТО, отремонтировать свой Ford Focus, но до места так и не доехал.







Похожий трагический случай произошёл в середине июля, когда полиция нашла тело 23-летнего Алексея Прокопенко, который пропал после покупки машины Honda Accord.







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