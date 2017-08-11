Под Новосибирском упал самолёт ДОСААФ
Под Новосибирском во время тренировочного полёта упал самолёт ДОСААФ.
«Легкомоторный самолет ДОСААФ на взлете, по предварительным данным, потерял тягу, потерпел крушение, пилот погиб», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, пассажиров на борту не было.
НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства трагедии.
Начальник авиационного спортивного клуба ДОСААФ Игорь Колбин отказался от комментариев.
«Пока сюда не приедет прокуратура и не совершит определённые следственные действия, я давать комментарии не имею права», — сказал он.
В МЧС уточнили, что трагедия случилась на аэродроме ДОСААФ в Бердске.
На место сразу же отправили четыре пожарных автомобиля Бердского пожарно-спасательного гарнизона. Они потушили возгорание за три минуты.
«По предварительным данным, легкомоторный учебно-спортивный самолет упал во время учебно-тренировочного полета», — передали в ведомстве.
Марка упавшего самолёта — PZL-104, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. После падения он загорелся.
Происшествие случилось под Бердском. Информация поступила в полицию в 17:20.
«Известно, что пилот погиб. На место выдвинулась следственно-оперативная группа», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного ГУ МВД.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова