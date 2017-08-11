Под Новосибирском упал самолёт ДОСААФ

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На борту самолёта находился один пилот 
На борту самолёта находился один пилот 

Под Новосибирском во время тренировочного полёта упал самолёт ДОСААФ.


«Легкомоторный самолет ДОСААФ на взлете, по предварительным данным, потерял тягу, потерпел крушение, пилот погиб», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.


По предварительным данным, пассажиров на борту не было.


НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства трагедии.



Начальник авиационного спортивного клуба ДОСААФ Игорь Колбин отказался от комментариев. 


«Пока сюда не приедет прокуратура и не совершит определённые следственные действия, я давать комментарии не имею права», — сказал он. 


В МЧС уточнили, что трагедия случилась на аэродроме ДОСААФ в Бердске. 


На место сразу же отправили четыре пожарных автомобиля Бердского пожарно-спасательного гарнизона. Они потушили возгорание за три минуты. 


«По предварительным данным, легкомоторный учебно-спортивный самолет упал во время учебно-тренировочного полета», — передали в ведомстве. 


Марка упавшего самолёта — PZL-104, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. После падения он загорелся. 


Фото с места трагедии 
Фото с места трагедии 



Происшествие случилось под Бердском. Информация поступила в полицию в 17:20. 


«Известно, что пилот погиб. На место выдвинулась следственно-оперативная группа», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ  в пресс-службе областного ГУ МВД. 


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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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