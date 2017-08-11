Район площади Маркса сковали сильные пробки

Скорость потока на улицах вокруг площади Маркса — не больше 5 км/ч

Новосибирцы сегодня, 11 августа, вечером попали в серьёзные пробки на левом берегу.







На перекрёстке Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев ведутся дорожные работы. Движение сильно затруднено на улицах Римского-Корсакова, Покрышкина, Вертковской, Немировича-Данченко, Новогодней, Ватутина.





По возможности лучше не ехать сейчас в район площади Маркса





По данным сервиса Яндекс.Пробки, машины едут плотным потоком со скоростью 3–5 км/ч. При этом на карте не отмечено ни одного ДТП.







Улица Римского-Корсакова «стоит» в обоих направлениях от Вертковской до улицы Титова. На улице Ватутина движение затруднено на участке от пересечения с улицей Немировича-Данченко до ГУМа. Полностью парализовано движение на Новогодней.





Общая загруженность дорог в городе по данным на 19:00 оценивается на 6 баллов.







Заторы на дорогах немало огорчают новосибирцев. Горожане проводят в них десятки минут своего личного времени. Загруженность улиц Новосибирска в начале года анализировали даже американские аналитики. Они внесли столицу Сибири в список городов с самыми большими пробками.