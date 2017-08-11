На улице Ленина расставили кадки с зеленью

На перекрёстке улиц Ленина и Советской появились кадки с кустарниками — власти решили с их помощью придать пешеходной улице уюта. 


На перекрёстке появились шесть кадок с зеленью
На перекрёстке появились шесть кадок с зеленью


«Каждые "пешеходные" выходные для улицы Ленина мы стараемся сделать интереснее и красивее. Вот ещё один небольшой штрих на пути к созданию уютной и приятной атмосферы для ваших выходных», — написал в Instagram мэр города Анатолий Локоть.


При помощи зелёных растений власти решили придать больше уюта пешеходной улице Ленина
При помощи зелёных растений власти решили придать больше уюта пешеходной улице Ленина


Напомним, улица Ленина стала пешеходной в ночь на 29 июля. Её закрыли для машин на участках от площади Ленина до Советской и от Советской до улицы Урицкого.


В последний июльский уикенд на Ленина разместили десятки палаток, на музыкальных площадках выставили колонки, из которых играла громкая музыка. Новосибирцы ощутили нехватку уличных туалетов и пожаловались, что центр города «превратился в колхоз». В следующие выходные музыка уже играла тише.    


В эти выходные на улице Ленина развернётся праздник «Сибирский умелец». В программе — фестиваль народных промыслов и ремесел, музыкальные и спортивные развлечения. Новосибирцам предложат мастер-классы, например, по гончарной лепке, оригами, изготовлению открыток. Кроме того, на пешеходной улице Ленина отметят День строителя. 

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Ольга Власова
Фото Ксении Евдокимовой

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