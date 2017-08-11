На улице Ленина расставили кадки с зеленью

На перекрёстке улиц Ленина и Советской появились кадки с кустарниками — власти решили с их помощью придать пешеходной улице уюта.







На перекрёстке появились шесть кадок с зеленью





«Каждые "пешеходные" выходные для улицы Ленина мы стараемся сделать интереснее и красивее. Вот ещё один небольшой штрих на пути к созданию уютной и приятной атмосферы для ваших выходных», — написал в Instagram мэр города Анатолий Локоть.







При помощи зелёных растений власти решили придать больше уюта пешеходной улице Ленина





Напомним, улица Ленина стала пешеходной в ночь на 29 июля. Её закрыли для машин на участках от площади Ленина до Советской и от Советской до улицы Урицкого.





В последний июльский уикенд на Ленина разместили десятки палаток, на музыкальных площадках выставили колонки, из которых играла громкая музыка. Новосибирцы ощутили нехватку уличных туалетов и пожаловались, что центр города «превратился в колхоз». В следующие выходные музыка уже играла тише.





В эти выходные на улице Ленина развернётся праздник «Сибирский умелец». В программе — фестиваль народных промыслов и ремесел, музыкальные и спортивные развлечения. Новосибирцам предложат мастер-классы, например, по гончарной лепке, оригами, изготовлению открыток. Кроме того, на пешеходной улице Ленина отметят День строителя.