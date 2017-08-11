Слесарь обварил ноги на работе и отсудил у мэрии больше миллиона рублей

Лопнувшая прокладка на задвижке обошлась городским властям в миллион рублей

Сегодня, 11 августа, суд Калининского района города поддержал иск 68-летнего бывшего слесаря Владимира Шеманюка к мэрии Новосибирска — ему присудили больше 1 млн рублей за травму на работе.





Как рассказал сам пострадавший корреспонденту НГС.НОВОСТИ, несчастный случай произошёл в начале августа 2014 года в бассейне «Лазурный», куда он прибыл для ремонта неисправности. «Из задвижки текла вода. Я взялся её закрыть, а прокладка оказалась испорченной и горячая вода хлынула прямо на ноги», — говорит Шеманюк.







В результате Шеманюк получил тяжёлые ожоги — II и IIIА степени. «10 месяцев я вообще не мог ходить, сейчас хожу с костылями», — сказал Владимир Шеманюк. После травмы ему присвоили II группу инвалидности.







Пенсионер утверждает, что его бывший работодатель не спешил ему помогать, фактически оставив его наедине с проблемами. Тогда Шеманюк решил идти в суд, потребовав от своего бывшего работодателя — специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» компенсацию морального вреда (2 миллиона рублей), утраченного заработка (345 тысяч) и расходов на лекарства (22 тысячи). Столь небольшие требования за медикаменты Владимир Шеманюк объяснил тем, что сумел сохранить чеки только на эту сумму.







Иск был принят к рассмотрению в марте этого года, говорится на сайте Кировского суда. Помимо «Центра водных видов спорта» ответчиком по иску значится мэрия Новосибирска. По итогам сегодняшнего заседания суд потребовал выплатить Шеманюку 800 тысяч рублей компенсации морального вреда, более 204 тысяч утраченного заработка и чуть больше 22 тысяч за лекарства. Всего бывшему слесарю присудили около 1 миллиона 26 тысяч рублей.





Сам Шеманюк ещё не решил, будет ли он подавать апелляцию, чтобы взыскать компенсацию в полном объёме. «Это юристы будут смотреть», — говорит он. Но, по его информации, представители мэрии уже заявили, что хотят обжаловать решение суда.







«Будем судиться. Я всё равно сейчас работать не могу. Чем мне ещё теперь заниматься?» — говорит бывший слесарь. Решение первой инстанции в силу еще не вступило.







Юрист Алексей Крестьянов, чья компания представляла интересы Шеманюка в суде, назвал сумму компенсации «очень значительной» для новосибирской практики.





В пятницу вечером связаться с директором Центра водных видов спорта Дмитрием Олениковым не удалось — его рабочий телефон уже не отвечал.





Сегодня же стало известно, что ещё одно муниципальное предприятие проиграло суд о возмещении морального ущерба. Кировский районный суд обязал МКП «Горэлектротранспорт» выплатить пассажирке троллейбуса 5 тысяч рублей за грубое поведение кондуктора.