За гостиницей «Центральная» закрасят любимое граффити новосибирцев

«Я из Сибири» — один из любимых фонов для селфи в центре Новосибирска
«Я из Сибири» — один из любимых фонов для селфи в центре Новосибирска

Уличные художники задумали обновить знаменитые стены с граффити во дворах на Ленина.


Если планы не сорвутся из-за дождей, то фестиваль граффити «Я из Сибири» может пройти уже на следующей неделе — с 18 по 20 августа. Три дня приглашённые уличные художники из Новосибирска и соседних регионов будут разрисовывать постройку № 3 к. 1 по улице Ленина, рассказал НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Андрей Копп.


По его словам, на месте прежних граффити появятся новые рисунки и надписи на сибирскую тематику.

 

«Художники подготовят какие-то эскизы и будут рисовать уже в эти даты. Пока нет конкретного эскиза. Каждый участник будет разрисовывать свой кусочек стены», — пояснил Андрей Копп.


Граффитистам предстоит расписать здание за гостиницей «Центральная» с трёх сторон. «Это та стена, где сейчас надпись "Я из Сибири", та длинная, которая уже облупилась, — мы уже начали подготавливать её к покраске, грунтовке. И вход в парикмахерскую тоже будет обновлён», —  сообщил организатор фестиваля.


«Я из Сибири» — одна из самых популярных стен для селфи в центре Новосибирска. Пользователи Instagram регулярно выкладывают фото, сделанные на её фоне, с хештэгом #яизсибири.

В июле ещё один фестиваль граффити проходил на улице Фрунзе. Художники использовали 500 баллончиков краски и 50 л водоэмульсионки, чтобы разукрасить неприглядные серые стены.

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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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