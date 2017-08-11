За гостиницей «Центральная» закрасят любимое граффити новосибирцев

«Я из Сибири» — один из любимых фонов для селфи в центре Новосибирска

Уличные художники задумали обновить знаменитые стены с граффити во дворах на Ленина.







Если планы не сорвутся из-за дождей, то фестиваль граффити «Я из Сибири» может пройти уже на следующей неделе — с 18 по 20 августа. Три дня приглашённые уличные художники из Новосибирска и соседних регионов будут разрисовывать постройку № 3 к. 1 по улице Ленина, рассказал НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Андрей Копп.







По его словам, на месте прежних граффити появятся новые рисунки и надписи на сибирскую тематику.





«Художники подготовят какие-то эскизы и будут рисовать уже в эти даты. Пока нет конкретного эскиза. Каждый участник будет разрисовывать свой кусочек стены», — пояснил Андрей Копп.







Граффитистам предстоит расписать здание за гостиницей «Центральная» с трёх сторон. «Это та стена, где сейчас надпись "Я из Сибири", та длинная, которая уже облупилась, — мы уже начали подготавливать её к покраске, грунтовке. И вход в парикмахерскую тоже будет обновлён», — сообщил организатор фестиваля.







«Я из Сибири» — одна из самых популярных стен для селфи в центре Новосибирска. Пользователи Instagram регулярно выкладывают фото, сделанные на её фоне, с хештэгом #яизсибири.

Публикация от Daria Golubeva (@dasha_go) Июл 1 2017 в 5:52 PDT

В июле ещё один фестиваль граффити проходил на улице Фрунзе. Художники использовали 500 баллончиков краски и 50 л водоэмульсионки, чтобы разукрасить неприглядные серые стены.

