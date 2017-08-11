«Мы потеряем общественный транспорт»: мэр заявил, что тарифы придётся повысить

Мэр заявил, что себестоимость перевозок уже обогнала тарифы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что город рискует остаться без автобусов из-за низких тарифов на проезд.





Недавно новосибирские перевозчики заявили, что скоро некому будет водить автобусы — водители увольняются из-за низкой зарплаты. Ситуацию, по их мнению, можно решить, подняв тарифы на проезд. За рост тарифов высказался и начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло: чтобы метрополитен развивался, проезд должен стоить как минимум 23 рубля.







Своё мнение о повышении тарифов сегодня, 11 августа, высказал мэр Анатолий Локоть. «В отрасли есть существенная проблема:





сегодня себестоимость проезда значительно выше, чем существующий тариф. Касается это электротранспорта, метро, автобусов. И особенно чувствует это муниципальный транспорт. Эту разницу нужно чем-то восполнять.





У нас наметилось серьёзное отставание в обновлении парка автобусов на внутригородских перевозках, это связано именно с экономикой. То же самое с троллейбусами», — сказал мэр.





Он напомнил, что недавно практически все маршрутки повысили цены на проезд, так как федеральный закон № 220 об организации регулярных перевозок пассажиров позволяет перевозчикам коммерческих маршрутов самим определять тариф.







«И на этом фоне остальной общественный транспорт начинает отставать. Если так будет ситуация продолжаться, мы рискуем потерять большие автобусы и заполнить дороги маленькими. Это усложнит дорожную обстановку, это менее безопасно для пассажиров. Мы можем потерять общественный транспорт, об этом говорят сегодня эксперты», — заявил Локоть.







Мэр добавил, что цены на проезд не поднимали уже два года и сейчас нужно открыто обсуждать тарифы с новосибирцами, потому что денег из бюджета не хватит, чтобы «сохранить, поддерживать и тем более развивать общественный транспорт».

