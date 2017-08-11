Стали известны поправки в законе о прохождении техосмотра

Стали известны поправки в законе о прохождении техосмотра (фото)

Поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра, будут внесены в правительство осенью, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.


«Документ разрабатывает созданная при министерстве рабочая группа. Необходимость этой меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Зачастую недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом», — говорится в сообщении.


Рабочая группа при Минэкономразвития состоит из представителей этого ведомства, МВД в лице ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и РСА. Сейчас она согласовывает текст законопроекта с заинтересованными ведомствами.


По мнению бывшего главы ГИБДД, в нынешних условиях процедуры технического обслуживания и технического осмотра совмещены, чего делать нельзя.


После обсуждения законопроект будет направлен в правительство. Разработчики рассчитывают, что он может быть принят уже в ходе осенней сессии Госдумы.


Напомним, закон о техосмотре транспортных средств действует c 2011 года. В соответствии с ним для покупки полиса ОСАГО автовладелец должен представить диагностическую карту, в которой указывается, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности.

НГС.НОВОСТИ 
Фото thinkstockphotos.com

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