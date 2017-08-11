Новосибирец уехал на СТО и бесследно исчез

Максим раньше никогда не исчезал бесследно

В Новосибирске полиция разыскивает 33-летнего строителя Максима Афонина — он ушёл из дома на Плющихинском жилмассиве и не выходит на связь.







Заявление о пропаже Максима в полицию написала его мать Ольга Афонина. Она рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что раньше сын никогда не пропадал.





Родные забили тревогу в среду, 9 августа. В этот день новосибирец должен был позвонить бабушке с дедушкой и помочь им увезти урожай с дачи. Но на связь с родными не вышел. В четверг утром мама Максима приехала к нему в квартиру в Октябрьском районе. Дома она обнаружила его мобильный телефон, сына не было. На столе лежал его телефон. Женщина решила обратиться в полицию.





«Я видела сына в понедельник. Он сказал, что у него сломался Ford Focus, и попросил добавить три тысячи рублей на ремонт. К среде машину должны были отремонтировать, но в СТО нам сказали, что Максим к ним не приезжал», — рассказала мама пропавшего.





Близкие Максима в растерянности и не знают, где он. Их единственная версия не оправдалась. Родные знали, что Максиму поступило предложение по работе на стройке в Красноярске и он собирался туда поехать на этой неделе. Но на новой работе Максим так и не появился.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что мужчина числится в сводке пропавших без вести. «Ведутся все необходимые мероприятия для розыска молодого человека», — сообщили в полиции.





Мама Максима уверена, что её сын жив, но попал в трудную ситуацию. «Он немногословен и скрытен, многое держит в себе. Недавно развёлся. По клубам и злачным местам не ходок. Версию, что он находится у какой-то женщины, зная его, мы отвергаем. Друзей обзвонили — никто ничего не знает, больницы тоже обзвонили», — подчеркнула Ольга.





Как следует из ориентировки, которую распространили волонтёры, рост Максима Афонина — 180 сантиметров, у него светло-русые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в зелёные брюки, чёрные кроссовки и серую футболку.







Всех, кто знает что-то о местонахождении Максима Афонина, просят позвонить в полицию по тел. 02.





Поиски пропавших новосибирцев чаще всего заканчиваются благополучно, но иногда бывают и трагические случаи. Так, в середине июля полиция нашла тело 23-летнего Алексея Прокопенко, который пропал после покупки машины Honda Accord.





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