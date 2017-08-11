«Есть идеи с Городовичком»: дизайнер нарисовала красивые открытки с Новосибирском

Милана Лапина представила Новосибирск лёгким и ироничным на своих открытках

Дизайнер Милана Лапина нарисовала и запустила в продажу открытки с Новосибирском — она призналась, что в её планах сделать красивые принты с Городовичком и улицей Богдана Хмельницкого.





«Мне давно хотелось сделать что-то симпатичное о Новосибирске. Я делала разные наброски, но до этого лета они мирно лежали "в столе". Кстати, больше всего хотелось рисовать для Новосибирска, когда я путешествовала, потому что я видела, как представляют свои города другие художники, как они стараются с любовью и юмором рассказать о них. Мне хотелось сделать что-то хорошее для Новосибирска», — рассказала НГС.НОВОСТИ дизайнер.







В августе открытки Миланы Лапиной появились в продаже





Милане Лапиной 30 лет, она окончила Новосибирскую архитектурно-художественную академию (сейчас — НГУАДИ) по специальности архитектора. После окончания вуза девушка стала заниматься графическим дизайном и иллюстрацией, делала в Новосибирске арт-объекты и перформансы, а сейчас Милана — художник игр и приложений для мобильных устройств.







Дизайнер призналась, что её вдохновило то, как другие художники с любовью рисуют свои города





Идеи дизайнеру подсказывают жители города





В августе открытки Миланы появились в магазине UProjekt по 30 рублей, уже поступили в магазин Gusto и скоро появятся в клубе Be Happy, а также — у активистов велосипедного движения «Привет, велосипед!», уточнила дизайнер.







У дизайнера появилась идея нарисовать Городовичка





Ещё девушка планирует отразить на открытках знаковые места в городе — например, улицу Богдана Хмельницкого или завод Чкалова





«Я родилась и живу в Новосибирске, всегда соотносила себя с ним, искала себя в нём, поэтому идей много, много чего хочется рассказать о городе. Меня огорчает, что многие критикуют нашего Городовичка (есть уже идея классного принта с ним, но руки не доходят), хотя и он — это отражение того, как представляли город наши родители.







Возможно, она нарисует и знаменитую новосибирскую мультифору. Напомним, слово даже попало в новосибирский словарь регионализмов





У меня есть идеи принтов и про Богдашку, и про [завод] Чкалова, я знаю, как дороги некоторые места горожанам, как все веселятся над словом "мультифора"! Идеи подсказывают ещё и сами горожане», — пояснила Милана.







Открытки Миланы лежали «в столе» до этого лета





Она добавила, что в новых открытках хотела бы представить Новосибирск романтичным, лёгким и ироничным. «Я всё ещё ищу его характер», — говорит Милана Лапина.







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