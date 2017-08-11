Могут дать пять лет: водитель, погубивший девушку под Бугринским мостом, пошёл под суд

От удара «Тойота» превратилась в груду металла
От удара «Тойота» превратилась в груду металла

Сегодня, 11 августа, в Новосибирске начался суд над 18-летнем водителем Toyota Mark II, который весной устроил смертельное ДТП под развязкой Бугринского моста.


Авария произошла днём 14 марта в полусотне метров от дома № 101 по улице Ватутина, напомнил НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Кировского района Новосибирска Ярослав Власов.


Как следует из материалов уголовного дела, «Тойота» ехала по Ватутина со стороны улицы Мира к Немировича-Данченко. На пассажирском сиденье была 16-летняя сибирячка. Ни водитель, ни его девушка не были пристёгнуты.


В обвинительном заключении говорится, что водитель выбрал не подходящую для этого участка дороги скорость и не учёл погодных условий и состояния дороги. В итоге он не справился с управлением — Toyota выехала на правую обочину и врезалась в световую опору.


Пассажирка «Тойоты» погибла на месте, сам водитель пострадал меньше. «Он переломал себе ноги», — уточнил Ярослав Власов.


По его словам, машину подсудимый купил за 2,5 недели до трагедии, а незадолго до этого получил водительские права. «1 февраля 2017 года ему было выдано водительское удостоверение», — рассказал Власов.


Девушка в «Тойоте» погибла за три дня до своего 17-летия. Сейчас решается вопрос о том, кто будет признан потерпевшим по уголовному делу. Как уточнил помощник прокурора, погибшую воспитывала бабушка, но она умерла ещё до суда.


Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд Новосибирска. Водителя «Тойоты» обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы. С подсудимого взяли подписку о невыезде, добавил Ярослав Власов.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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