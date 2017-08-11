Американские СМИ придумали учёного из Новосибирска, который изобрёл вакцину от гомосексуализма

Новосибирским учёным приписали изобретение несуществующей вакцины
Новосибирским учёным приписали изобретение несуществующей вакцины

Сразу на нескольких порталах США появилась данные об изобретении в Новосибирске «вакцины против гомосексуализма».


Об этом написали сразу несколько порталов, например loyalys.com, worldnewsdailyreport.com, nordpresse.be и другие. При этом некоторые порталы, например, worldnewsdailyreport.com не скрывает, что сайт «принимает на себя ответственность за сатирический характер публикуемых материалов, основанных на выдуманных событиях».


В каждой публикации рассказывается одна и та же история. Якобы некая группа новосибирских учёных под руководством доктора Дмитрия Юсрокова-Сламини (Dimitri Yusrokov Slamini) из «Русского института медицинских наук» (Russian Institute for Medical Science) создала новую вакцину, которая может предупреждать ранние симптомы и даже «лечить гомосексуализм на ранней стадии». 


Суть методики основывается на предположении, что гомосексуализм у мужчин возникает из-за снижения выработки тестостерона — в первую очередь в связи с плохой экологией. Инъекции гормона якобы могут повернуть этот процесс вспять, пишут издания. Авторы не уточняют, существует ли «вакцина от гомосексуализма» для женщин.


Заголовок — «Русские учёные изобрели лекарство от гомосексуализма»
Заголовок — «Русские учёные изобрели лекарство от гомосексуализма»


«К открытию уже проявили интерес Иран, Китай и Саудовская Аравия», — пишут издания. В то же время европейские и американские учёные якобы отнеслись к открытию скептически.


Сенсационную новость не перепечатало ни одно сколько-нибудь известное издание. Более того, американский сайт snopes.com, специализирующийся на разоблачении ложных новостей, опубликовал заметку. В ней говорится, что организации под названием «Русский институт медицинских наук» не существует. Отсутствуют в Сети и какие-либо упоминания о новосибирском учёном Юсрокове-Сламини. 


Учёные СО РАН действительно внесли в мировую науку большой вклад — именно этим и можно объяснить то, что создатели фейковой новости про «лечение гомосексуализма» поселили её героев именно в Сибири. Например, весной этого года учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН нашли в кобыльем молоке вещество для лечения рака.

Стас Соколов
Фото Екатерина Калиневич (1), скриншот worldnewsdailyreport.com (2)

Прочтений: 3111
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (74)74
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено