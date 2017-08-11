Американские СМИ придумали учёного из Новосибирска, который изобрёл вакцину от гомосексуализма

Новосибирским учёным приписали изобретение несуществующей вакцины

Сразу на нескольких порталах США появилась данные об изобретении в Новосибирске «вакцины против гомосексуализма».





Об этом написали сразу несколько порталов, например loyalys.com, worldnewsdailyreport.com, nordpresse.be и другие. При этом некоторые порталы, например, worldnewsdailyreport.com не скрывает, что сайт «принимает на себя ответственность за сатирический характер публикуемых материалов, основанных на выдуманных событиях».





В каждой публикации рассказывается одна и та же история. Якобы некая группа новосибирских учёных под руководством доктора Дмитрия Юсрокова-Сламини (Dimitri Yusrokov Slamini) из «Русского института медицинских наук» (Russian Institute for Medical Science) создала новую вакцину, которая может предупреждать ранние симптомы и даже «лечить гомосексуализм на ранней стадии».





Суть методики основывается на предположении, что гомосексуализм у мужчин возникает из-за снижения выработки тестостерона — в первую очередь в связи с плохой экологией. Инъекции гормона якобы могут повернуть этот процесс вспять, пишут издания. Авторы не уточняют, существует ли «вакцина от гомосексуализма» для женщин.





Заголовок — «Русские учёные изобрели лекарство от гомосексуализма»





«К открытию уже проявили интерес Иран, Китай и Саудовская Аравия», — пишут издания. В то же время европейские и американские учёные якобы отнеслись к открытию скептически.







Сенсационную новость не перепечатало ни одно сколько-нибудь известное издание. Более того, американский сайт snopes.com, специализирующийся на разоблачении ложных новостей, опубликовал заметку. В ней говорится, что организации под названием «Русский институт медицинских наук» не существует. Отсутствуют в Сети и какие-либо упоминания о новосибирском учёном Юсрокове-Сламини.





Учёные СО РАН действительно внесли в мировую науку большой вклад — именно этим и можно объяснить то, что создатели фейковой новости про «лечение гомосексуализма» поселили её героев именно в Сибири. Например, весной этого года учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН нашли в кобыльем молоке вещество для лечения рака.

