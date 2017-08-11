Пара краснокнижных кошек уехала из Новосибирска в уральский зоопарк

Ягуарунди — довольно скрытные животные 
Ягуарунди — довольно скрытные животные 

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило отправил пару ягуарунди — самца Натана и самку Адель — жить в Екатеринбург. 


«Ягуарунди в России есть только в двух зоопарках — в Москве (где они появились в 2016 году) и в Новосибирске. Мы нашли подходящую пару и решили взять её к себе у новосибирских коллег. Теперь мы стали третьим зоопарком в стране, где живут эти хищные кошки», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Екатеринбургского зоопарка Игорь Пермяков. 


Натан и Адель сейчас находятся в самом расцвете сил. Самцу исполнилось три года, а самке — два. В зоопарке надеются, что вскоре они смогут дать потомство. 


Пока животные отделены друг от друга перегородкой, но, когда они привыкнут к новому дому, будут жить вместе, уточняет портал E1.RU.


Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило стал первым в России, где поселились ягуарунди. Первые звери приехали в Сибирь в 1996 году. С тех пор в зоопарке родилось больше десятка новых животных. Ими в зоопарке делятся с коллегами не только из России, но и из других стран. Например, одного зверька в 2012 году отправили жить в США. В этом году за границу из Новосибирска уехали манул и росомаха


Справка: Ягуарунди — это хищные звери из семейства кошачьих, которых индейцы в Латинской Америке приручали для защиты от грызунов. В природе это довольно скрытные животные, которые ведут преимущественно одиночный образ жизни. Ягуарунди обитают в Центральной и Южной Америке. Вид занесён в Красную книгу.

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Ольга Власова
Фото Веры Сальницкой

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