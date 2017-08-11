Женщина-инвалид отсудила у «Горэлектротранспорта» 5 тысяч за грубость кондуктора

Сибирячка столкнулась с грубостью кондуктора в троллейбусе № 8
Сибирячка столкнулась с грубостью кондуктора в троллейбусе № 8

Кировский районный суд Новосибирска обязал МКП «Горэлектротранспорт» выплатить 53-летней женщине-инвалиду Лилии Ильиной компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей за грубое поведение кондуктора троллейбуса. 


«Ответчик («Горэлектротранспорт». — И.К.) на суд не явился. Дело рассматривалось без них. Не явились, но прислали возражение — просили мне во всём отказать, что никакого вреда мне не причинено, что это всё пустяк. И написали ещё о своём бедственном положение, что они банкроты. Ну и судья вынесла решение — иск частично удовлетворить в размере пяти тысяч рублей. Я просила шестьдесят [тысяч]», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Лилия Ильина.


Решение по иску Ильиной подтвердили в Кировском районном суде. 


Сергей Липский на заседание суда не явился, а кондуктором уже не работает
Сергей Липский на заседание суда не явился, а кондуктором уже не работает


Инцидент, по которому Ильина с «Горэлектротранспортом», произошёл вечером 10 апреля 2017 года в троллейбусе № 8 «Жилмассив Затулинский – ул. Ленинградская». 


Суд установил, что к Ильиной в троллейбусе подошёл кондуктор — она показала ему социальную карту и пенсионное удостоверение. «Однако кондуктор потребовал документы, подтверждающие льготы. При этом истец предъявила ему паспорт и справку об инвалидности. После чего кондуктор стал её оскорблять и потребовал выйти из троллейбуса либо оплатить проезд», — сообщили в суде. В итоге женщине не доехала до своей остановки и вышла из троллейбуса.


Лилия Ильина утверждает, что кондуктор Сергей Липский, мужчина около сорока лет, вёл себя агрессивно. «Он ходил мимо и всё время оскорблял, ругался. Мне показалось, что он был неадекватным. С работы уволился сам, это потом в суде рассказали, никто его не увольнял, так как кондукторов не хватает. В суд так и не пришёл — не нашли его», — добавила Ильина.


Как позже объяснили в мэрии, кондуктор не должен был требовать такую справку от пассажирки. После разбора случая в «Горэлектротранспорте» руководство объявило Липскому выговор и лишило его премии.

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Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова (1), предоставлено Лилией Ильиной (2)

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