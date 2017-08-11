Какая странная птица: в Новосибирске заметили редкого козодоя со скрипучим голосом

Птица козодой — очень редкий гость в Новосибирске 
Птица козодой — очень редкий гость в Новосибирске 

Утром 11 августа в Новосибирске заметили крайне редкую для города птицу. Фотографию козодоя, сидевшего на подоконнике одной из пятиэтажек недалеко от площади Калинина, в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель. 


«В августе у этих теплолюбивых птиц наблюдаются перемещения в сторону мест зимовок. Поэтому они могут иногда встречаться вне лесных массивов, но в городе подобные встречи очень редки», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.


По словам учёного, козодои чаще всего встречаются в Средиземноморье и Африке, а в Сибири их иногда можно обнаружить в сосновых борах. Эта птица ведёт сумеречный образ жизни, а днём умело сливается с окружающей средой. Козодой может напугать грибника, бесшумно взлетев у него из-под ног и широко распахнув крылья. Узнать козодоя можно по необычному пению, напоминающему, по словам Яновского, «скрежет троса, которым регулируется движение огромной лопаты бульдозера марки "С-100" в его болотной модификации».


В августе козодои летят на зимовку в Африку
В августе козодои летят на зимовку в Африку


Козодои настолько не похожи на других птиц, что их относят к особому отряду пернатых. Многочисленный род птиц семейства настоящих козодоев объединяет, как заметил орнитолог, более 90 видов. В воздухе они ведут себя подобно ласточкам или стрижам — летают быстро, бесшумно, выполняя резкие повороты или зависая на одном месте. Зимуют западносибирские козодои в Африке.


Ранее новосибирцы встречали в городе альбиноса-воробья, живущих в городских парках соколов и коршунов, а также обнаружили в центре города раненую сову на поводке.



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Илья Калинин
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