Власти приехали на пляж убирать мусор, но не успели — свалка исчезла сама
Специалисты по благоустройству поехали инспектировать свалку рядом с пляжем «Наутилус» в Ленинском районе Новосибирска, но она бесследно исчезла накануне их визита.
О горе бутылок, пластиковых стаканчиков и упаковок на берегу Оби НГС.НОВОСТИ рассказывали на прошлой неделе. Тогда же редакция обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто и когда должен вывезти кучу мусора.
«На место с проверкой выезжали специалисты МКУ "ДЭУ-3" и МКУ "Горзеленхоз"», — сообщили 11 августа в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что обе муниципальные организации проверяли пляж по отдельности. Но ни те, ни другие залежей мусора не обнаружили.
«Сейчас всё убрано, всё чисто», — подтвердил НГС.НОВОСТИ директор пляжа «Наутилус» Сергей Доболев. Он добавил, что не знает, кто вывез отходы, — администрация пляжа к этому отношения не имеет.
Ранее Сергей Доболев пояснял, что лужайка с мусором к территории пляжа уже не относится, и поэтому администрация «Наутилуса» за ней не следит.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова